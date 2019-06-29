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21:13 29 Haziran 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,

    İmamoğlu: İstifa eden belediye çalışanlarıyla pazartesi sohbet edeceğim

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından istifa eden belediye çalışanlarıyla ilgili "Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız" dedi.

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    CHP-İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileri ve il yönetimleriyle Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından belediyede yaşanan istifaları şöyle değerlendirdi:

    'PAZARTESİ ÇAĞIRDIM'

    "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları vardır eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız. Bunlar doğal. Biz yolumuza devam ediyoruz. Belediyemizin 82 bin çalışanına güveniyoruz. Aynı zamanda hazırlığını yaptığımız yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul’da yeni bir başlangıcı hep beraber harekete geçireceğiz."

    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
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    Kimseye ön yargılarının bulunmadığını, kendileri için verimlilik ve liyakatin önemli olduğunu belirten İmamoğlu, "Tecrübelerini konuşacağız, neler yapabiliriz onu konuşacağız. Şu anki görevi bırakmalarında statü beklentileri olabilir. Pazartesi davet ettim, konuşacağız" dedi. 

    'O ÇAY SEÇİMDEN ÖNCE ÇOK LEZZETLİ OLURDU'

    İmamoğlu, seçimde yendiği AK Partili rakibi Binali Yıldırım’ın, “Çay davetim halen geçerli” sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

    © Fotoğraf : Twitter
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    “Binali Bey’e teşekkür ederiz. Seçimden önce ben, 4-5 gün kala sürekli çay davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz sorun yok. Bu aşamadan sonra sanırım yakışan, beni ziyaret edip, benim kahvemi içmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmesi, gelip tebrik etmesi."

    'YILDIRIM'IN PROJELERİNİ İNCELEYECEĞİZ'

    Binali Yıldırım’ın tecrübelerinden ve projelerinden yararlanıp yararlanmayacağı sorulan Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

    © DHA /
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    “Yıldırım’ın açıkladığı projeleri arkadaşlarıma inceleyin dedim. Bizden farklı ne var bakın. Gerçekten iyi analiz yapılmış bir şey varsa, inceleyin dedim. Hatta diğerleri gibi yapmam. Böyle bir şeyi uyguladığım zaman da iyi ki böyle bir şey yapmışsınız diye de teşekkür ederim. Sadece Sayın Yıldırım değil, 16 milyon İstanbulludan, her kesimden faydalanacağım. Bütün siyasi partilerden.”

    'SUSMAYAN ÜNİVERSİTELER İSTİYORUM'

    MEF Üniversitesi’nin mezuniyet törenine de katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplumun her ferdinin cesur olması gerektiğini söyledi.

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    İBB Başkanı İmamoğlu mesaiye başladı

    İmamoğlu gençlere hitap ederken “Bu ülke lehine konuşabilmeli, asla susmamalı. Susmayan üniversiteler de istiyorum. Onu da belirtmek isterim” diyerek şöyle devam etti:

    'BU ÜNİVERSİTEDEN HÜKÜMETLER, BELEDİYELER ÇIKAR'

    "Ben sizlerden ümitliyim. ‘Bu ülkenin kadrosu yok. Bir tek yöneten kadro bizde var’ diyenler oldu. Bence onların gözleri kibirden körleşmiş. Şu salondan kabineler çıkar, İstanbul’u yönetecek kadrolar çıkar."

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Esra Bilgin
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    'ESENLER OTOGARINI BİLİME VE AKLA PEŞKEŞ ÇEKECEĞİM'

    İstanbul’a yönelik projelerden “Bu şehrin her anında sizlerden faydalanacağımın sözünü veriyorum. Benim, akıl ve bilimle işim var. Bilişim vadilerini sizlerle kuracağız" diye söz eden İmamoğlu, "Esenler Otogarı'nı bilime ve akla peşkeş çekeceğim" diye konuştu.

    "Esenler dediniz. O büyük alanlar, o rezerv alanları bu şehir adına kötü kullanıldı. Esenler’le ilgili bir projemiz çakıştığı için söylüyorum. Hem Harem’i hem de Esenler’i şehir dışına taşıyacağımız için hızlıca Esenler Otogarı’nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan aynı zamanda İstanbul’un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. ‘Birilerine peşkeş mi çekiyor?’ diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum."

    Etiketler:
    MEF Üniversitesi, Esenler, belediye, İstanbul, Ekrem İmamoğlu
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