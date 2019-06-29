MSB: Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktası bölgesine 3 top atışı yaptı

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
- Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır.
- Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir.
- Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır.
- Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.
- Durum yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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