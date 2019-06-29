Hakkari Valiliği: Çatışmada bir asker şehit oldu

Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Çatışmada ağır yaralanan kahraman jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.