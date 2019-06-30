Alan Kurdi'nin babasından 'Aylan Bebek' filmine tepki: İznim olmadan bu filmin yapılmasına onay veremem

Alan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi oğlunu ve ailesini anlatan film için kendisinden izin alınmadığını dile getirdi. Kurdi, "İznim olmadan bu filmin yapılmasına onay veremem. Bu da yetmezmiş gibi oğlumun adı değiştirilerek, Aylan deniliyor" dedi.

T24'ün haberine göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi, çocuğunun hayatının film olarak çekilmesine tepki gösterdi. Kurdi, filmin kendisinden izinsiz olarak çekildiğini öne sürdü.

Rûdaw TV’ye konuşan Kurdi, “Benden izin alınmadan, oğlumun hayatını anlatan filmin çekimlerine başlanıyor. Ailemin çektiği acılar üzerinde filmin yapılması üzücü bir durum. İznim olmadan bu filmin yapılmasına onay veremem. Bu da yetmezmiş gibi oğlumun adı değiştirilerek, Aylan deniliyor. Bu kabul edilemez” dedi.

Filmin çekimlerine Bodrum’da geçen hafta başlandı. “Aylan Bebek” adını taşıyan filmin yönetmenliğini, İslamofobi, Sessiz Melek, Sessiz Çığlık gibi filmlerin yönetmeni, Ömer Sarıkaya yapıyor.

Filmin yapımcılığını George Edde ve Ali Osman Akat üstlenirken, filmde Hollywood oyuncusu Steven Seagal, Ali Sabri Belaid, Hripsime Sargsan, Willma Elles, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Adnan Koç ve Aydan Çakır, Bahattin Öztürk, İrfan Yıldırımcakar, Atilla Yasar gibi birçok isim yer alıyor.

Özellikle filmin “Aylan Bebek” olarak adının belirlenmesine tepki gösteren Abdullah Kurdi, “Oğlumun adı Alan’dır, Aylan değil. Hiçbir şekilde oğlumun hayatının anlatıldığı filmde adının değiştirilmesini kabul etmiyorum. Bu konuda elimden geleni yapacağım” diye konuştu.