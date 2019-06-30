Erdoğan: Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar ve dernekler hala faaliyetlerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türk Toplumuyla Buluşma' programında konuştu. Japonya'da FETÖ'ye bağlı okul,dernek ve kişilerin hala faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Erdoğan ayrıca, "Japonya Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz" dedi.

'Türk Toplumuyla Buluşma' programında yaptığı konuşmada FETÖ faaliyetlerine değinen Erdoğan, FETÖ'nün PKK ve DHKPC'den farkı olmadığını belirtti.

Erdoğan ayrıca, iki müjde vereceğini söyleyerek, Japonya'da bir başkonsolosluk açılabileceğini ve Türk Hava Yolları'nın (THY)Osaka'dan İstanbul seferlerine başlayacağını duyurdu.

​Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türk Toplumuyla Buluşma Programıhttps://t.co/JOlyBq0Fny — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 30, 2019

- Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Sİzlerden destek bekliyoruz.

- PKK ne ise, DHKPC ne ise FETÖ de odur. Hiç bir farkı yoktur.

- Japonya Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Japon makamlarının da hayır diyeceğini sanmıyorum.

- THY önümüzdeki yılın Nisan ayından itibaren Osaka'dan İstanbul seferlerine başlıyor. Böylece Osaka'dan memleketinize doğrudan seyahat edebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun.

- Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 80'den yüzde 30'a indirdik.

- 2023 hedeflerimizin en başında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.

- Sizler burada ülkenizin arkasında sapasağlam durdukça biz de Türkiye'de azimle çalışmaya devam edeceğiz.

-Sizlerden kimliğinize, bizi biz yapan kadim değerlere sahip çıkmanızı istirham ediyorum. Değerlerini yitiren toplumlar geleceğine umutla bakamaz.