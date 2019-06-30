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14:39 30 Haziran 2019
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    Feridun Düzağaç

    Çanakkale’deki cinayetin ardından, Feridun Düzağaç’tan 2 iddia

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Çanakkale'de bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz'ün ölümünün ardından paylaşım yapan sanatçı Feridun Düzağaç, kanların yıkandığını ve yerel gazetecinin tehdit edildiğini öne sürdü.

    Feridun Düzağaç
    © Fotoğraf : Twitter
    Feridun Düzağaç uzlaşmayı reddetti: Uludağ Sözlük yazarının hapsi isteniyor
    Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31) yaşamını yitirdi. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç, olay yeri incelemesi yapılmadan kanların yıkandığını ve yerel gazetecinin tehdit edildiğini öne sürdü. Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

    Grubun tekmeleyip yumrukladığı Öksüz yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz’ü döven 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Ramazan Öksüz’ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

    © Fotoğraf : Instagram
    Feridun Düzağaç'ın Instagram paylaşımı

    FERİDUN DÜZAĞAÇ’TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

    Feridun Düzağaç
    © Fotoğraf : Twitter
    Müzisyen Feridun Düzağaç: Bir oyum var o da 'Hayır'
    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Feridun Düzağaç, şu ifadeleri kullandı:

    “Yıllar içinde ‘bu eskiden güzel’ adada biriktirdiğimiz tüm anıları bir anda anlamsız kılan vahşi bir cinayete kurban verdiğimiz dadamız Ramazan , daha seni toprağına veremeden arkandan konuşan yerel vicdansızlığın …gecenin son gemisiyle adaya geçip seni aramızdan çalan canilerin …bu vahşet yaşanırken seyredip katline seyirci kalan soysuzların…olay yeri incelemesi yapılmadan kanını yıkayan kansızların ve bunlara cesaret verenlerin…yerel gazeteciyi “haberini yaparsan bedelini ödersin” ile tehdit eden adam kayırmacılığın….bir daha o barın açılmasına izin verecek izansızlığın kökü kuruyana kadar hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin olsun koca oğlan…”

     

    Etiketler:
    Cinayet, Feridun Düzağaç, Çanakkale
    Topluluk kurallarıTartışma
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