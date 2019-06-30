DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

İstifa haberini Twitter hesabından duyuran Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"DSP'deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla"
KAMUOYUNA— Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) June 30, 2019
DSP ‘DEKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE BAŞKANLAR KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM.
SİYASET İLKE VE DOĞRULTU TUTARLILIĞI GEREKTİRİR
Saygılarımla
30.Haziran.2019
Av.Muammer Aydın
DSP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ
Twitter hesabından açıklama yapan Aydın, "24.05.2019 Saat 09.54 itibariyle DSP İBB Başkan adaylığından çekilme dilekçemi İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na sundum. Her şey güzel olacak" ifadesini kullanmıştı.
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