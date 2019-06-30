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17:43 30 Haziran 2019
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    CHP'li Barut'tan ev kadınları için yasa teklifi

    © İHA /
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da dahil herhangi bir sigortalılık statüsüne alınmayan 11 milyon 8 bin ev kadının emekli olabilmesi için Meclis'e yasa teklifi sundu.

    Hazırladığı yasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunan Barut, “Toplumsal düzenimiz açısından en ağır görev ve sorumlulukları yerine getiren kadının güçlendirilmesi, dezavantajlı durumdan çıkarılması, emek ve eşitlik gibi en temel insani normlar gözetilerek bir hakkın teslim edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ev kadını olan vatandaşlarımızın emekli aylığı alabilmesi için herhangi bir şekilde belli bir süre sigortalı olarak çalışmış olmaları, bu sigortalılık süreleri kesilmiş olsa dahi veya sosyal güvenlik sisteminde hiç kaydı olmamasına bakılmaksızın yaşlılık aylığı alabilmeleri için böyle bir teklif sunduk” dedi.

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    Ev kadınları için hazırladığı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin gerekçelerini paylaşan Barut, şunları kaydetti:

    “Ülkemizde TÜİK verilerine göre 2019 Mart ayı itibariyle 11 milyon 8 bin ev kadını bulunmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da dahil olmak üzere ev kadınlarının bir sigortalılık statüsüne alan hiçbir kanun ve düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşın yurt dışında bulunan ve ülkemizde emeklilik statüsünden yararlanmak isteyen kadınlar için özel bir kanun ile bu hak onlara tanınmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tanınan bu hak ve ayrıcalık, her ne sebepten ise yurt içinde yaşayan ve ev kadını olan aynı durumdaki vatandaşlarımıza tanınmamaktadır. Bu anayasamızın en temel eşitlik ve sosyal güvenlik hakkının ihlal edilmesi anlamını taşımaktadır. Devlet insanları arasında yurtdışı yaşayanı ve yurtiçi yaşayanı olarak farklı farklı, üstelik hiç de adil ve eşit olmayan tasarruflarda bulunamaz. Bu nedenlerle hazırladığımız yasa teklifine destek verilmesini istiyoruz.”

    Etiketler:
    Yasa teklifi, Adana, CHP, Ayhan Barut
    Topluluk kurallarıTartışma
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