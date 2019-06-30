CHP'li Bekaroğlu'ndan İmamoğlu'nun toplantısına eleştiri: Aranızda bir tek kadın bile yok

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İStanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı "Aranızda bir tek kadın bile yok" sözleriyle eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de toplantıyı Twitter'dan paylaştı.

'ÇOK ÇALIŞIN DA BELKİ KENDİNİZİ AFFETTİRİRSİNİZ'

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Keskin'in paylaşımını alıntılayarak konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!"

Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!https://t.co/xTqTSYx92S — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) June 30, 2019

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