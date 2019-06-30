CHP'li Bekaroğlu'ndan İmamoğlu'nun toplantısına eleştiri: Aranızda bir tek kadın bile yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de toplantıyı Twitter'dan paylaştı.
© Fotoğraf : chp.org.tr
'ÇOK ÇALIŞIN DA BELKİ KENDİNİZİ AFFETTİRİRSİNİZ'
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Keskin'in paylaşımını alıntılayarak konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!"
Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!https://t.co/xTqTSYx92S— Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) June 30, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)