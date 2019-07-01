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07:55 01 Temmuz 2019
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    LGS, sınav

    LGS tercihleri yapılırken nelere dikkat edilmeli?

    © AA /
    Türkiye
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    Ortaöğretim kurumları için tercih işlemleri bugün başlıyor. 8. sınıfı bitiren öğrenciler, tercih başvurusunda bulunmamaları halinde kayıtları 'açık lise'ye düşecek.

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları, okulların yüzdelik dilimleri ve tercih takvimi açıklandı. Şimdi velileri ve öğrencileri zorlu bir süreç bekliyor.

    Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre lise tercihleri 1-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 8. sınıfı bitiren öğrenciler, tercih başvurusunda bulunmamaları halinde kayıtları “açık lise”ye düşecek.

    © AA /
    LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
    Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS tercihlerini yaparken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: 

    MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9. sınıftan 12. sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyin.

    Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın. 

    Örneğin; tercih listesinde fen liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede sayısal alanlardan (Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik ve Sağlık Bilimleri) birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir.

    Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacaktır.

    Aynı şekilde sosyal bilimler lisesini tercih edecek öğrencilerinde Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacaktır.

    Anadolu Liselerinin haftalık ders dağılım çizelgesini incelediğinizde 9. ve 10. sınıflarda tüm akademik lise türlerinde ortak olan programların Anadolu liseleri 1. ve 12. sınıflarında öğrencilerin istediği alana yönelik ders seçme şansına sahip olduğu, dolayısıyla henüz kesin olarak kariyer hedefini belirlememiş öğrenciler için daha avantajlı olduğu görülecektir.

    Mesleki ve teknik Anadolu liselerini seçerek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almaları iyi olur.

    TERCİH LİSTESİ OLUŞTURURKEN:

    -MEB’in internet sitesinde e-okul’da açılmış olan Tercih Robotuna girin.

    -İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.

    -İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayın.

    © İHA /
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    -Karşınıza gelen okul türlerinden istediklerinizi işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir.

    -İl ve ilçe seçimlerini yapın.

    -Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyin. Örneğin; yüzdelik dilimiz 3.35 ise seçim yapacağınız aralığı 2.50 ile 4.10 olarak belirleyin. Yüzdelik dilim aralığınızı belirlerken en düşük yüzdelik dilimi baz almanız gerekiyor. 
    Aralığı belirledikten sonra listeleyin.

    ÇIKAN LİSTEDEN OKUL SEÇERKEN:

    -İlk iki okulu yüzdelik diliminizden daha küçük okullardan,

    -Üçüncü okulu kendi yüzdelik diliminize denk olan okul olarak belirleyin.

    -Son iki okulu kendi yüzdelik diliminizden daha yüksek okullardan seçerek listenizi tamamlayın.

    -Tercih listenizi onaylamadan önce seçtiğiniz okulları yerinde görerek son kararınızı verin.

    YÜZDELİK DİLİMİNE GÖRE

    İstek Özel Uluğbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Köksal Bayazıt’a göre, sınavla öğrenci alan okulları tercih ederken dikkat edilmesi gerekenler şöyle:

    -MEB tarafından ilan edilen kontenjan ve yüzdelik dilimler geçen yılın bilgileridir. Bu nedenle puan değil yüzdelik dilimlere göre tercih yapılmalıdır. Bu yıl öğrencilerin sınav sonuçlarında sadece Türkiye geneli yüzdelik dilimler yer almaktadır.

    -Aileler ve öğrenciler istedikleri okulları mutlaka ziyaret etmelidirler. Okulun öğretmen kadrosu, sınıflarını neye göre oluşturdukları, kitaplığı ve laboratuvarları, öğrenci kulüpleri özellikle 11. ve 12. sınıflarda üniversite sınavı için yaptıkları hazırlık çalışmaları önemli kriterler olabilir.

    LGS
    © AA /
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    -Tercihler sırasında 2018 yılı yüzdelik dilimlerde kullanılacağı için öğrenciler 5 tercihleri arasında ilk 1 veya 2 tercihlerine kendi yüzdelik dilimlerinin bir iki puan üstünden okul yazabilirler.

    -Aileler sadece puanı yüksek diye çocuklarının istemediği okulları tercih listesine yazmamalılar.

    -Özel okulların burs imkânlarını araştırmanız ve bir seçenek olarak bunu da elinizde bulundurmanız yararlı olabilir.

    -En az 4 yıl tercih ettiği okulda öğrenim göreceği için son söz öğrencinin olmalı.

    Merkezi sınavla öğrenci alan okul türleri

    - Fen Liseleri

    - Sosyal Bilimler Liseleri

    - Özel program uygulayan Anadolu Liseleri

    -Özel Program uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri

    -Anadolu Teknik Liseleri

    -Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

    Etiketler:
    dikkat, tercih, sınav, LGS
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