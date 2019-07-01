Meclis'te yunuslar konuşuldu: Veteriner yok, Rusya ve Ukrayna'dan mail yoluyla destek alıyoruz

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre Türkiye'de dokuz 'dolphinarium' bulunuyor.

Dernek temsilcileri, "Yunuslara antidepresan veriliyor, aç bırakılıyor, küçük alanlarda yaşatılıyor" iddialara yanıt verirken, veteriner konusu tutanaklara özetle şöyle geçti:

Sağlık Bakanlığı Veterineri Doç. Dr. Bekir Çelebi: Ne şekilde bu hayvanların sağlık kontrolleri yapılıyor?

İsmet Parmak: Bizim de sektör olarak en büyük derdimiz bu zaten. Yetişmiş veteriner hekimlerin Türkiye'de olmaması. Bunun için neler yapıyoruz. Mesela biz Ukrayna'dan ve Rusya'dan destek alıyoruz. Ufak tefek sağlık sorunlarından kan tahlillerini yapıp bunları mail yoluyla veya başka bağlantılarla onlara gönderip hangi ilacı vereceğimizi, ne yapacağımızı öyle çözmeye çalışıyoruz. Keşke Türkiyemizde 10 veterinerimiz daha olsa da onlarla beraber çalışsak."