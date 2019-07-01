Ünlü psikiyatristin 12 yaşında öğrenme güçlüğü çeken kız çocuğunu denek olarak kullandığı ileri sürüldü

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Ahmet-Esra Oğuz çiftinin 12 yaşında bir kızı vardı. A. Oğuz, derslerinde başarısız oluyor ve öğrenmekte zorluk çekiyordu.
Aile, kızlarını tedavi ettirmek için Ankara'dan İstanbul'a geldi.
FİZİKSEL RAHATSIZLIK ÇIKTI
Sürmeli, küçük kıza 'Neurofedback' adı verilen tedavi yönteminin uygulanması gerektiğini söyledi. Tedavide kulaklar ve kafa derisine konuşan elektrotlar aracılığıyla A. Oğuz'un beynine defalarca elektronik dalga gönderildi.
Başka bir hastaneye götürülen küçük kızın sorunun fiziksel bir rahatsızlık olduğu tespit edildi.
Küçük kıza uygulanan tedavinin ardından yan etkiler meydana geldi ve şiddetli baş ağrıları oluştu. Oğuz çifti, Sürmeli'nin uyguladığı tedavinin bir de yasal olmadığını öğrenince şikâyetçi oldu.
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