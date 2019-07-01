'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B., nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı.
Hasan B. ise tutukluluğu sona erdikten sonra 18 Haziran'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe vererek, emekliye ayrılmak istediğini belirtti. Hasan B., dilekçesinde, 18 Haziran'ın mesai saati bitiminden itibaren emekliye sevk edilmesi talebini kaydetti.
Olayın basında haber olarak yer aldığı ve kamuoyunca öğrenildiği 7 Nisan'da yazılı açıklama yaparak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve öğretim üyesinin açığa alındığını duyuran üniversite yönetimi Hasan B.'nin dilekçesini işleme koyarak onayladı.
DİLEKÇEDEN 1 GÜN SONRA EMEKLİ OLDU
Hasan B.'nin dilekçesinin rektörlük makamına iletildiği, 19 Haziran 2019 tarihli Personel Daire Başkanlığı yazısında, "Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde fiili hizmeti (25) yılı aşmış bulunan Prof. Dr. Hasan B.'nin 18.06.2019 (mesai bitimi) tarihinden itibaren isteği ile emekliye sevk edilmesini olurlarınıza saygı ile arz ederim" denildi.
Rektörlüğün onayını alan Veteriner Fakültesi Dekanlığı'nca öğretim üyesinin bağlı olduğu Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderilen 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Hasan B.'nin emekliye sevk edildiği bildirildi. Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu'nun imzaladığı yazıda, "Ana Bilim Dalınız öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B'nin, 18.06.2019 tarihi mesai bitiminden itibaren kendi isteği ile emekliye sevk edildiğine ilişkin, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan 19.06.2019 tarihli ve sayılı yazı ekte gönderilmiştir" denildi.
YÖK'ÜN KARARI BEKLENMEDEN EMEKLİYE SEVK
Öte yandan Ankara Üniversitesi bünyesinde olayı soruşturmak için kurulan komisyon da çalışmalarını tamamladı.
Komisyonun talebi, bu konuda karar makamı olan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) iletildi; ancak karar beklenirken, öğretim üyesinin emeklilik dilekçesinin işleme koyulması ve emekliye sevk edilmesi dikkat çekti.
Hasan B. hakkında, geçmiş yıllarda da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetler üzerine soruşturma açılmış, üniversitenin ihraç kararı ise YÖK tarafından 'aylıktan kesme' cezasına çevrilmişti.
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