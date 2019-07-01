Kayıt
14:28 01 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Bal satışıyla tanınan İncel'in villasında soygun: '1.5 milyon dolarım çalındı'

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Radyo ve televizyonlarda bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villası hırsızlar tarafından soyuldu. İncel, yaklaşık 1,5 milyon dolarının çalındığını söyledi.

    Olay Büyükçekmece'de Ekrem İncel'in yaşadığı villada meydana geldi. İncel ve ailesi öğle saatlerinde villadan ayrıldı. İncel ve ailesi saat 21.00 sıralarında villaya döndüklerinde bahçe kapısının açık olduğunu ve eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü.

    YATAK ODASINI KONTROL EDİNCE ŞOK OLDULAR

    Dost canlısı gri balina yavrusu, araştırmacıların botuna yaklaşıp kendini okşattı
    © Fotoğraf : Caters News
    Dost canlısı gri balina yavrusu, araştırmacıların botuna yaklaşıp kendini okşattı
    Yatak odasını kontrol eden Ekrem İncel, dolap içinde bulunan çelik kasa ile çekmecelerde bulunan ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını fark etti. İncel, durumu site güvenliğine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bir süre villada inceleme yaptı. Yapılan incelemede villayı soyan kişi ve kişilerin üzerinde sahte bir plaka takılı beyaz otomobille geldikleri ve soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi.

    ÇELİK KASA, PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR

    Ailesiyle birlikte geçici olarak yaşadığı villada yaklaşık 1.5 milyon dolarlık para ve ziynet eşyası çalındığını söyleyen Ekrem İncel, "Maddi ve manevi bir mağduriyetim var. Eşim ve çocuklarım manevi yönden zarar gördü. Saat 14.00 sıralarında burayı terk ettim. Saat 21.00'de döndüğümde evimin çeşitli yerlerinde kapıların kırık olduğunu, çelik kasamın ve evin çeşitli yerlerinde bulunan paralar ile ziynet eşyalarının çalındığını gördüm. Sonrasında hem sitenin sizde güvenliğine hem de polise haber verdim. Emniyet güçlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Önce Allah'a daha sonra emniyetimize güveniyorum" dedi.

    © AA /
    Adana'da 4.8 milyon euro'luk soygun
    'SİTE YÖNETİMİ HIRSIZLIĞI GÖRMÜYOR'

    Ekrem İncel, "Her evde her sokakta bir hırsızlık olayı yaşanmış. Para çalınıyor, ziynet eşyaları çalınıyor. Hırsızların uğrak yeri haline gelmiş. Biz buranın bir site olup olmadığını bilmiyoruz. Buranın bir mahalle olup olmadığını bilmiyoruz. Resmi olarak burasının bir mahalle olduğu ve bir site yönetiminin olduğu söyleniyor. Site yönetimi her ay bizden haraç alır gibi bir bedel alıyor. İnsanların ev taksiti olarak ödediği kredi miktarı kadar aidat ödüyoruz. Ama gelin görün ki burada olan bir hırsızlığı site yönetimi görmüyor. Sitedeki güvenlik görevlileri hiçbir şekilde duyarlı değil. Biz geçici olarak burada yaşıyoruz. böyle bir hırsızlık oldu. İnşallah başka bir site sakini ve mahalle sakini yaşamaz" açıklamasında bulundu.

    Öte yandan hırsızların soygun için villaya geldiği otomobilin görüntüsü bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis soygunu gerçekleştirilen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

    Etiketler:
    Dolar, Hırsızlık, Villa, satış, Bal
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da yer alan Aziz Vasil Katedrali maketi.
    Moskova’da Rusya’nın ünlü mimari eserlerini bir araya getiren ‘Minyatür Rusya’ sergisi açıldı
    Karikatür
    Rusya ile Çin, ticarette doları saf dışı bıraktı
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet