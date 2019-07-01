İBB'de bir istifa daha

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı.

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kutlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.

İstanbul’lu aziz hemşehrilerime saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/fMFzJkS4Qi — Kasım KUTLU KOTİL (@kasimkotilkutlu) July 1, 2019

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KASIM KUTLU KİMDİR?

1 Mart 1957'de Rize'nin Güneysu ilçesinde doğan Kasım Kutlu, 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Kutlu, Sarıyer Belediyesi'nde Makine İkmal Müdür Yardımcılığı, Çaykur'da Bakım Onarım Müdürlüğü, Kâğıthane Belediyesi'nde Makine İkmal Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Genel Müdürlük görevini yürütmekte olduğu İSBAK A.Ş.’nin 1986 yılında kuruluş çalışmalarında da görev alan Kasım KUTLU, 1994 - 1999 yılları arasında da İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu süre içinde İSBAK’ı Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında teknoloji üreten bir yapıya kavuşturdu. 2004 yılından itibaren İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine tekrar atanmasının ardından, pazarlama birimini kurdu.

Kutlu, 04.09.2015 tarihinde ise Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atandı.