Sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara operasyon

5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara yönelik operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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