Sahilde eşini döven kişiyi darp ettiler

Avukat Ali Aksoy, "Kadın sakin bir şekilde bankta otururken adam saçına asılıp dövmeye çalışıyordu. Bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darp ettiler. Ben de telefondan yayın yaptım" dedi.
Antalya'da sahilde bir kadını darp eden kişiye vatandaşlar müdahale etti, bir avukat sosyal medya hesabından yaşananları canlı yayınladı.
Avukat Ali Aksoy, "Kadın sakin bir şekilde bankta otururken adam saçına asılıp dövmeye çalışıyordu. Bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darp ettiler. Ben de telefondan yayın yaptım" dedi.
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