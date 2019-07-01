Mersin'de bir haftada metil alkolden 14 kişi hastanelik oldu: 5'i kurtarılamadı

Toros Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 65 yaşındaki Mehmet A. ve 58 yaşındaki Ünsal D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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