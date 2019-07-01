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17:38 01 Temmuz 2019
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    Faik Öztrak

    CHP'li Öztrak: Belediye başkanlarının yetkileri alınmaya çalışılıyor

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "25 yıldır AK Parti belediye başkanlarının kullandıkları yetkiler, bakanlık genelgeleriyle bizim belediye başkanlarımızın elinden alınmaya çalışılıyor. Milletin, seçilmiş başkanları çalıştırmayanlara önüne gelecek ilk sandıkta atacağı şamar bu defa iflah etmez, süründürür" ifadesini kullandı.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında basın toplantısı düzenledi.

    © AA / Halil Sağırkaya
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    Öztrak, CHP'nin, İYİ Parti ile birlikte girdiği seçimde sandıkta büyük ittifakı gerçekleştirerek, 2014'te 6 olan büyükşehir belediye başkanlık sayısını İstanbul dahil 11'e çıkardığını söyledi.

    Öztrak, seçimlerin CHP'nin bir iktidar merkezi olarak milletin tercihine mazhar olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini açıkça ortaya koyduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

    "2014 yılındaki yerel seçimden bu yana ülkede yaşananlar sandıktaki tabloyu da beklentilerin yönünü de tamamen değiştirmiştir. 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 6'ydı. Bu belediyelerde Türkiye nüfusunun yüzde 12’si yaşıyordu. 2019 yılı yerel seçimleri sonucunda CHP'li belediye başkanlarının yönettiği büyükşehir belediye sayısı 11'e yükseldikten sonra Türkiye nüfusunun yüzde 45'i bu belediyelerin sınırları içerisinde yaşıyor. Özetle biz de bu sorumluluğun farkındayız. CHP’li belediyeler ayrım yapmadan tüm hemşehrilerini kucaklayacaklar. Belediyenin yaptığı yardımlarda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Liyakat esas olacak."

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    © AA / Metin Aktas
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    Belediyeler üzerinde bir takım vesayet makamları oluşturmak amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin dikkat çektiğini ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

    "25 yıldır AK Parti belediye başkanlarının kullandıkları yetkiler, bakanlık genelgeleriyle bizim belediye başkanlarımızın elinden alınmaya çalışılıyor. Bugüne kadar 'genelgelerle, tüzüklerle çarpışarak buralara geldik' diyen ve bununla övünen AK Parti zihniyeti, bugün bizim belediye başkanlarımızın önüne aynı engeli çıkarmakta hiçbir sakınca görmüyor. Öyle görülüyor ki milletin attığı şamarla sersemleyen saray efradı, daha milletle inatlaşılmayacağını anlayamamış durumda. Milletin, seçilmiş başkanları çalıştırmayanlara önüne gelecek ilk sandıkta atacağı şamar bu defa iflah etmez, süründürür."

    'TEK BİR ADAM HER ŞEYE KARAR VERİYOR'

    © AA / Halil Sağırkaya
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    Öztrak, Türkiye'nin 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

    "Millet iradesinin tecelli ettiği parlamento ve güçler ayrılığının yok sayıldığı, denge ve kontrol mekanizmalarının olmadığı bu tek adam parti devleti rejiminde işler her gün biraz daha kötüye gidiyor. 'Hızlı karar alınacak, Türkiye'yi uçuracak' diyerek millete kabul ettirilen bu ucube düzende devletin çarkları dönmüyor, milletin tenceresi boş. Türkiye’nin zaman kaybetmeden bu ucube tek adam rejiminden kurtulması şarttır. Ülkeye güvenin geri gelmesinin ilk şartı budur. Bunun için doğru iliklenecek ilk düğme de cumhurbaşkanın partisinin başından ayrılıp tarafsız olmasıdır. Kendisinin o koltuğa otururken ettiği yeminin de gereği budur. 24 Haziran'dan bu yana da milletimizin yüzü gülmedi. Her yerde ciddi hatalar yapıldı. Ortak akıl kalmadı. Tek bir adam her şeye karar veriyor."

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Parlamenter sistem, Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı, Türkiye, CHP, Faik Öztrak
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