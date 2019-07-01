İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması: Kesinlikle kasıt yok

İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki Atatürk portresine ilişkin "Kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur" dedi.

Muammer Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından, tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur.

Durumun telefonumdaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edilmiş ve hemen gerekli müdahale yapılmıştır.

Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum.

Fotoğrafın orijinalinde kesinlikle böyle bir durum yok. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak amacıyla aynı işlemleri aynı uygulamaları kullanarak telefonumda tekrar yaptığımda aynı hatanın otomatik olarak yeniden meydana geldiğini gördüm. Uygulamanın böyle bir eklemeyi neden yaptığını incelettiriyorum.

Hiç istemeden yol açtığım böyle bir olay nedeniyle büyük bir üzüntü duyuyor ve kamuoyundan özür diliyorum."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Fotoğrafıyla İlgili Kamuoyuna Duyuruhttps://t.co/BVbuvIkwZb pic.twitter.com/fjb2InsFz2 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 1, 2019

​Karadeniz'in paylaştığı video ise şu şekilde:

İstanbul Valiliği'nce İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyareti sonrası paylaşılan fotoğraflarda Atatürk'ün portresi üzerinde değişiklik yapıldığı tartışılmıştı.

Sosyal medyada, tepki çeken fotoğrafın silinerek tekrar paylaşıldığı belirtildi.