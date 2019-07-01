Suriyeli esnafların Arapça tabelaları Türkçe'ye çevrildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Arapça tabelalar Türkçeye çevrilecek" sözlerinin ardından Kilis'teki 531 adet Arapça tabela kaldırıldı ve Türkçeye çevrildi. Uygulamanın tüm illerde yapılması planlanıyor.

Kilis'teki tabelalar konusunda Suriyeli kanaat önderleri ve esnaf temsilcileriyle toplantı yapıldı.

Toplantıda her tabelanın yüzde 75'lik bölümünde Türkçe, yüzde 25'lik bölümünde Arapça ifadelerin yer alması kararlaştırılarak Suriyeli esnafa duyuruldu. Bugüne kadar 531 Suriyeli esnafın Arapça yazılı tabelası Türkçesiyle değiştirildi.

Kilis’te başlatılan uygulamanın tüm ülkeye yayılması için çalışmalar sürüyor. Altı ay içinde ülke genelinde Arapça yazılı tabelalar yerini Türkçe yazılı tabelalara bırakması bekleniyor. İşletme sahipleri bu tabelaların altına küçük bir yazıyla Arapça yazı yazabilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçen günlerde yaptığı açıklamada, altı aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceklerini söylemişti. Soylu, "Kilis’te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak" demişti.