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23:44 01 Temmuz 2019
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gazetesine yazdı: Türkiye ve Çin ortak gelecek vizyonu paylaşıyor

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © REUTERS / Lintao Zhang
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    Çin'in başkenti Pekin'de yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkenin önde gelen yayın organlarından “Global Times” gazetesinde Türkiye-Çin ilişkilerini değerlendiren, “Türkiye ve Çin: Ortak Gelecek Vizyonu Olan İki Ülke” başlıklı bir makalesi yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalede, yeni bir dünya sisteminin ortaya çıkmaya başladığı bu dönemde Türkiye ve Çin’e büyük sorumluklar düştüğünü vurguladı. 

    Coğrafi uzaklıklarına rağmen Türkiye ve Çin'in yüzyıllarca yakın ekonomik ve kültürel iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Asya’nın en doğusunda ve Asya’nın en batısında yer alan iki kadim medeniyete sahip olan Çinliler ve Türkler, tarihi İpek Yolu’nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağladılar.” değerlendirmesinde bulundu. 

    Türkiye'nin, Kuşak ve Yol girişimini güçlü şekilde desteklediğini, hatta girişime 2013’te verdiği destekle bunu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu aktaran Erdoğan, “Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş bu iş birliği günümüzde de Çin Devlet Başkanı değerli dostum Sayın Şi Cinping’in öncülük ettiği Kuşak ve Yol girişimi ile daha da güçlenerek devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin öncülük ettiği Orta Koridor girişiminin Kuşak ve Yol girişiminin merkezinde yer aldığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’den başlayıp demiryolu ile Gürcistan’dan Azerbaycan’a, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Çin’e ulaşan Orta Koridor’un, Kuşak ve Yol projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturduğunun altını çizdi.

    © Twitter
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, İstanbul Boğazı’na inşa edilen 3. köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Boğazı’nın altından geçen Marmaray ve Avrasya tünelleri, Çanakkale Boğazı’nda inşasına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, bölünmüş yollar, otobanlar, hızlı tren hatları, lojistik üsleri ve tüm iletişim altyapısının Orta Koridor projesi kapsamında gerçekleştirilen altyapı yatırımları olduğunu, tüm bu projelerin Kuşak Yol Projesi’nin Pekin ile Londra arasındaki bağlantıyı sağlama hedefine doğrudan katkı sunacağını anlattı.

    Orta Koridor’un sağladığı zaman avantajı ve mevsim etkilerinden bağımsız 12 ay boyunca hizmet verebilecek bir güzergâh olması nedeniyle Kuşak ve Yol projesine çok büyük katkılar sunacağına inandığını dile getiren Erdoğan, “Bu kapsamda Kuşak ve Yol projesini, Orta Koridor ile entegre etmek için Çinli dostlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.

    Erdoğan, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar doğrultusunda sürekli olarak gelişen Türkiye ve Çin ilişkilerinin 2010 yılında Stratejik İlişki seviyesine yükseldiğini vurgulayarak, “Şimdi de 'kazan kazan' anlayışıyla gelişen ilişkilerimizi Kuşak ve Yol girişimi ile paylaştığımız ortak gelecek vizyonu doğrultusunda daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

    Türkiye ve Çin’in Batılı ülkelere göre geç kalkınmaya başlamış olmaları nedeniyle ortaya çıkan gelişmişlik farkını 21. yüzyılda kapatmayı amaçlayan ülkeler olduğunun altını çizen Erdoğan, “Dünya üzerinde hakkettiği yerleri alması hedefine bu yüzyılda ulaşmak Çinliler için 'Çin rüyası', biz Türkler için de 'Türk rüyası'dır.” değerlendirmesinde bulundu.

    F-35
    © REUTERS /
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    Çin’in Çin Komünist Partisinin kuruluşunun 100. yılı olan 2021 ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2049’a yönelik kalkınma hedefleri gibi Türkiye’nin de, kuruluşunun 100. yılı olan 2023 ve 2053 yıllarına ilişkin hedefleri bulunduğunu belirten Erdoğan, “Ülkelerimizi birer refah toplumuna dönüştürmeye yönelik bu hedefler Türkiye ve Çin’in birlikte paylaştıkları başka bir ortak gelecek vizyonudur.” değerlendirmesini yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ilişkilerimizde artan iş birliği toplumlarımız arası etkileşimi yoğunlaştırmakta ve turizm alanında da önemli kazanımlar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

    Çin’de 2018 yılının Türkiye Turizm Yılı olarak kutladığını ve bu kapsamda ülke genelinde onlarca etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, bu doğrultuda Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısında da son yıllarda önemli artışlar yaşandığını görmenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte belirledikleri "1 milyon Çinli turist" hedefine yönelik yürütülen çalışmaların, iki ülke arasındaki ilişkiyi ileriye taşıyacağını belirtti.

    İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Çin: Akıllı Şehir Mühendisliğinin Yerel Kalkınmaya Etkileri’ konferansında İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ve Çin Shenzhen Bao’an Yerel Hükümeti Belediye Başkanı Guo Ziping katıldı.
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    Çin ile karşılıklı ticaret hacmini, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmeye yönelik daha dengeli ve sürdürülebilir bir temele dayalı şekilde mevcut seviyesinin önce iki katı olan 50 milyar dolara, sonra 100 milyar dolara çıkarmanın hedefleri arasında yer aldığını belirten Erdoğan, "Bu noktada Çinli iş adamlarını Asya ve Avrupa'nın kesiştiği nokta ile Kuşak ve Yol projesinin kalbinde yer alan ülkemize yatırım yapmaya çağırıyorum" ifadesine yer verdi.

    Erdoğan, makalesinde şunları kaydetti:

    "Unutmayalım ki Türkiye'ye yapacağınız yatırım sadece 82 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ile dünyanın 16. büyük ekonomisine yapacağınız yatırım değil aynı zamanda ülkemizin hinterlandında bulunan 1,6 milyarlık bir nüfusa ve 24 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılaya yapılan bir yatırımdır. Hepsinden önemlisi Türkiye'ye yapılan yatırım Kuşak ve Yol projesi ve hepimiz için yeni bir gelecek oluşturma rüyamıza yapılan yatırımdır".

    Türkiye'nin Çin ile iş birliğini her alanda geliştirmeye sarsılmaz biçimde bağlı olduğunu kaydeden Erdoğan, eğitim alanında ortak üniversiteler kurulması yönünde ilk adımı atarak bu alanda çok daha yakın çalışma yürütülebileceğini ifade etti.

    Erdoğan, "Savunma sanayinde son yıllarda hayata geçirdikleri özgün projeler ile kendi teknoloji ve üretim güçlerini dünyaya ispatlamış Türkiye ve Çin’in bu alanda da iş birlikleri gerçekleştirebileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
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    Bugün dünyanın ciddi küresel meydan okumalar ile karşı karşıya olduğunu ve ekonomik küreselleşme derinleşirken, küresel serbest ticaret sistemine yönelik tehditlerin, bütün dünya ekonomileri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, "Halen tek kutuplu bir dünyada yaşadığımız gibi bir yanlış anlayışın ürünü olan bu tehditler, dünya barış ve istikrarını da zedelemektedir" diye yazdı.

    Erdoğan, satırlarını şöyle tamamladı:

    "Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz. Dünyanın çok kutuplu yeni denge arayışı içerisinde olduğu günümüzde bütün insanlığın ortak çıkarını gözetecek yeni bir uluslararası sistem inşasına ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Bu yeni sistemin inşası sürecinde de insanlık tarihinin en kadim medeniyetleri olan Türkiye ve Çin’e tekrar büyük görevler düşmektedir".

    Etiketler:
    Kuşak ve Yol, Global Times, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Recep Tayyip Erdoğan, Çin, Türkiye
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