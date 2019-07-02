Aliağa'da gemi yangını: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli İtalyan bandıralı bir LPG tankerinde gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

Yangının LPG tankerinin transferi esnasında gemide bulunan teknik bir nedenden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Mürettabatın 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşından oluştuğu aktarıldı. Olayın ardından Romen vatandaşı mürettabatın öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak açıklandı.

Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gemide çıkan yangın söndürüldü.