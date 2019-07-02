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07:21 02 Temmuz 2019
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    Yağlı kazığın galibi 16 yıldır değişmedi

    © DHA /
    Türkiye
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    Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarışmalarla kutlandı. Yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almak için yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken galibiyet 16 yıldır ödülün sahibi Murat Dalgakıran’ın oldu.

    Kutlamalar kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

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    © Fotoğraf : Youtube
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    Öğleden sonraki kutlamalar Yat Limanı'nda yapıldı. Yat Limanı’ndaki törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karaloğlu törenin açılışı için yaptığı konuşmada denizciliğe ilişkin eleştirilerde bulundu.

    Denizlerde kirlilik problemi olduğunu ifade eden Karaloğlu, her türlü çöpün denizden çıkarıldığını bu çöpleri de denize uzaydan gelen birilerinin değil insanların attığını söyledi. Denizlerin uyarı verdiğini belirten Karaloğlu, “Denizleri koruyamıyoruz. Antalya’da denizden ekmek yiyenler dahi denizi koruyamıyor. Gemilerin atıklarını almak üzere sistemler oluşturduk ama maalesef ekmeğini denizden yemesine rağmen gerekli hassasiyeti göstermeyenler var” dedi.

    KÖPÜK PARTİSİ UYARISI

    Vali Karaloğlu, gezinti teknelerinde köpük partileriyle ilgili de eleştiride bulundu. Partilerin ardından köpük kimyasalının deniz açıklarına bırakıldığını tespit ettiklerini belirten Karaloğlu, “Kimyasal atıktır bu. Bunu nasıl denize bırakırız. Sonra sahilde köpük oluştu diye birbirimize soruyoruz. Kesinlikle bundan sonra bu teknelerin köpük kimyasallarının atıklarını hangi periyotta sahile verdiklerinin takibini yapacağım” dedi.

    GALİBİYET YİNE AYNI İSMİN

    Konuşmaların ardından yarışmalar yapıldı. Yüzme yarışını Batuhan Özcan kazandı. Özcan’a ödül olarak çeyrek altın verildi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda en renkli görüntülerin yaşandığı yağlı kazık için yarışmacılar sıraya geçti.

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    Kazığın ucundaki Türk bayrağını almak için kıyasıya yarışan yarışmacıların kazıktan kayıp düştüğü görüntüler izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. 16 yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan balıkçı Murat Dalgakıran bu yıl da ödülü kazandı. Ayağına çorap giyip bayrağa koşan Dalgakıran son anda direğin ucundaki bayrağı alarak yarışmayı kazandı. Dalgakıran’a ödül olarak çeyrek altın ve madalya verildi.

    Etkinlikler denizdeki su gösterileri ile devam etti.

    Etiketler:
    Murat Dalgakıran, yağlı kazık, kabotaj, deniz, Antalya
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