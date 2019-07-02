Yağlı kazığın galibi 16 yıldır değişmedi

Kutlamalar kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Denizlerde kirlilik problemi olduğunu ifade eden Karaloğlu, her türlü çöpün denizden çıkarıldığını bu çöpleri de denize uzaydan gelen birilerinin değil insanların attığını söyledi. Denizlerin uyarı verdiğini belirten Karaloğlu, “Denizleri koruyamıyoruz. Antalya’da denizden ekmek yiyenler dahi denizi koruyamıyor. Gemilerin atıklarını almak üzere sistemler oluşturduk ama maalesef ekmeğini denizden yemesine rağmen gerekli hassasiyeti göstermeyenler var” dedi.
KÖPÜK PARTİSİ UYARISI
Vali Karaloğlu, gezinti teknelerinde köpük partileriyle ilgili de eleştiride bulundu. Partilerin ardından köpük kimyasalının deniz açıklarına bırakıldığını tespit ettiklerini belirten Karaloğlu, “Kimyasal atıktır bu. Bunu nasıl denize bırakırız. Sonra sahilde köpük oluştu diye birbirimize soruyoruz. Kesinlikle bundan sonra bu teknelerin köpük kimyasallarının atıklarını hangi periyotta sahile verdiklerinin takibini yapacağım” dedi.
GALİBİYET YİNE AYNI İSMİN
Konuşmaların ardından yarışmalar yapıldı. Yüzme yarışını Batuhan Özcan kazandı. Özcan’a ödül olarak çeyrek altın verildi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda en renkli görüntülerin yaşandığı yağlı kazık için yarışmacılar sıraya geçti.
Etkinlikler denizdeki su gösterileri ile devam etti.
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