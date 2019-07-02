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10:21 02 Temmuz 2019
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    Meral Akşener

    Akşener: Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme esir alındığımızı ortaya koydu

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ile yaşanan S-400 gerilimine dair yaptığı açıklamayı eleştirdi. "Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme esir alındığımızı ortaya koydu" diyen Akşener, "Sürekli herkes tarafından kandırılan Erdoğan, içine çekildiği durumun farkında değil" ifadesini kullandı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor.

    Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / JORGE SILVA
    Erdoğan G20 Zirvesi sonrası konuştu: S-400'le ilgili yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan dinlemiş olduk
    - Muhteremlerin sinirini bozuyorsunuz. Ondan sonra uykuları kaçıyor. Yazıktır sinirlerini bozmayın. Kumpas davalarının savcısı olmakla övünenleri bir kez daha Allah'a havale ediyorum. Bu vesile ile Ergenekon kepazeliği sonucunda beraat eden tüm mağdurlara geçmiş olsun diliyorum.

    - Ülkemiz yepyeni bir dönemi eski ve büyüyen sorunlarla karşılıyor. Zaman zaman devletlerin sorunları olur fakat bu kez yaşananlardan ve sonuçlarından ders çıkarmayan, aynı hatalara tekrar düşen bir iktidar var.

    - Dünya birkaç gündür G-20 zirvesini konuşuyor. Türk milletine bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Trump bizi seviyor, yaptırım olmayacak manşetlerine inanmayın. Türkiye'ye tezgah hazırlayanlara karşı elbette devletimizin yanındayız ancak düne kadar düşman olan Trump'ı cici çocuk ilan eden medyaya bakmayın. Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme esir alındığımızı ortaya koydu.

    - Elimizde sadece Erdoğan'ın "Yaptırım izlenimi almadım" açıklaması var. Sürekli herkes tarafından kandırılan Erdoğan, içine çekildiği durumun farkında değil.

    - Anlaşılıyor ki S-400'ler alınsa bile bir depoda küflenmeye terk edilecek. Vatandaşın parasıyla gıcır gıcır patriotlar alınmaya devam edilecek. Bir silah satma yarışının aktörü oldu çıktı Sayın Erdoğan. Libya'da olanlar iktidarın yaşananlardan ders çıkarmadığının bir başka kanıtı. İktidar Suriye'deki hatalarını daha küçük ölçekte Libya'da tekrar ediyor. 6 vatandaşımız Libya'da çatışan grupların eline rehin edildi.

    © AA / Sefa Karacan
    'Erdoğan'ın S-400 konusundaki tutumu, farklı alanlarda da yakın işbirliğinin kapılarını açıyor'
    - Erdoğan'ı kimler nasıl ikna etti anlamakta zorlanıyorum. Erdoğan'ın yakın çevresi ve ortağı tarafından oyuna getirildiğini düşünüyorum. Birileri size tek adam rejimine ikna etti, nefsinize iyi geldi, peki sonuç ne odlu? Şimdi her yanlış kararın bizzat siyasi sorumluluğu değil misiniz? Herkes kenara çekiliyor, siz ortada dört dönüyorsunuz. İktidar nimetleriyle onlar gününü gün ederken siz yalnız kalıyorsunuz. AK Parti ile Saray'ın arasına fersah fersah mesafe girdi. Bunların faturası hep size kesiliyor. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz.

    - Millet ortak akıl, rasyonel yönetim istiyor. Siz her şeyi biliyor gibi davranıyorsunuz, millet israf olmasın istiyorsunuz. Siz 300 araba ile gezip Saray'ın masraflarını büyütüyorsunuz, varınızı yoğunuzu o 5 müteahhitin önüne seriyorsunuz. Yapmayın, Türkiye'ye daha fazla eziyet etmeyin. Sizi bu makama getiren milletinize karşı duyarlı davranın.

    - Milletle inatlaşmaya devam ediyorlar. Sandıkta başaramadıklarını vesayetle yapmaya başlıyorlar. Belediye başkanlarının yetkilerini alıyorlar. Millet ehil olanı seçmedi demek bildiğiniz cunta kafasıdır. Milletin iradesini beğenmeyen bir yönetim olamaz.

    - Sayın Erdoğan'a bir kez daha hatırlatıyorum; siz kendinizi millete anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz. Siz yandaş medyanız ile millete sesinizi duyurdunuz ama milletin feryadını duymadınız. Milletle aranıza 300 araba, 1100 odalı Saray oldukça milletten uzaklaşırsınız. Saray'la saadet olmaz. Saray öyle bir paralel evrendir ki sandıktaki mesajı bile anlayamazsınız. Türk milletinin kararına saygı duyun, vesayet girişimlerine son verin.

    - (Erdoğan'ın kendisine yönelttiği eleştirilere ilişkin) Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın... Pardon Emeklilikte Saray'a Takılanlar'ın sorunlarını çözersin, o zaman teşekkür ederiz. 3-5 müteahhitin cebini doldurdun diye teşekkür bekliyorsan daha çok beklersin. Dün yaptığınız yollar bugün karın doyurmuyor. Erdoğan 'Kendisi bakandı niye yol yapmadı' diyor. Osman Öcalan'ın terörist olduğunu bilmeyen başbakan, cumhurbaşkanı tabii ki İçişleri Bakanlığı'nın görevinin yol yapmak olmadığını bilmez. Hangi kritik kararlara imza atmışım, terörle nasıl mücadele etmişim, bak da öğren. Şimdi o makamı işgal eden zat da öğrensin.

    ​- 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' derler ya. Her başarısız iktidarın arkasında da bir Bahçeli vardır

    Etiketler:
    Yaptırım, F-35, S-400, esir, görüşme, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Meral Akşener
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