Ulaştırma Bakanlığı: İndirim gündemimizde yok

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) yol çalışması nedeniyle oluşan trafik problemini azaltmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerinin indirilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı talep reddedildi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri indirilsin” talebini reddetti.

Bakanlık, “İndirim gündemimizde yok” mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

Bakanlık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bazı şeritlerini, rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran'dan itibaren kapatmıştı.

17 Ağustos'a kadar devam edecek olan bakım onarım çalışmaları yoğun trafiğe yol açmıştı.

Büyükşehir belediyesi de, söz konusu yoğunluğu azaltmak için bakanlığa “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri indirilsin” talebini iletmişti.