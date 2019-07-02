Ulaştırma Bakanlığı: İndirim gündemimizde yok

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri indirilsin” talebini reddetti.
NE OLMUŞTU?
Bakanlık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bazı şeritlerini, rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran'dan itibaren kapatmıştı.
17 Ağustos'a kadar devam edecek olan bakım onarım çalışmaları yoğun trafiğe yol açmıştı.
Büyükşehir belediyesi de, söz konusu yoğunluğu azaltmak için bakanlığa “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri indirilsin” talebini iletmişti.
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