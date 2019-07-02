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14:54 02 Temmuz 2019
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    Kılıçdaroğlu'ndan Ergenekon davası yorumu: 12 yıllık yalan çöktü

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Ergenekon davasının beraatla bittiğine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tam 12 yıllık üretilen yalan çöktü. 12 yılda bu ailelerin çilesinin hesabını kim verecek? 12 yılda hapiste ölenlerin hesabını kim verecek? Ali Tatar'ın hesabını kim verecek? Türkan Saylan’ın hesabını kim verecek?" diye sordu.

    Partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasına 2 Temmuz Sivas katliamına değinerek başlayan Kılıçdaroğlu, "2 Temmuz'da Madımak'ta bir insanlık katliamı yaşandı, insanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" dedi.

    Madımak Oteli - müze
    © Fotoğraf : Twitter
    Alevi dernekleri, Ankara'da Madımak Müzesi kuracak
    Kılıçdaroğlu, "Kin ve öfke insana yakışmaz. Bir insanın düşüncelerini, yaşam tarzını beğenmeyebilirsiniz. Ama kimsenin kimseyi öldürmeye, yakmaya hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

    Dün sonuçlanan Ergenekon davasına değinen Kılıçdaroğlu "2007'de bir evin çatısında bulunan el bombalarıyla Ergenekon, Balyoz olayları başladı. Ne oluyordu da Türkiye'de, bir evde bulunan el bombalarıyla Türk ordusuna operasyon yapılıyordu? Tam 12 yıllık üretilen yalan çöktü" diye konuştu.

    Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zırhlı aracını savcıya verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "O günlerde 'Ben bu davaların savcısıyım' diyen kişi bugün en tepede oturuyor. Şimdi soruyorum o kişiye, o davaların savcısı olmaktan hicap mı duyuyorsun, gurur mu duyuyorsun?"

    CHP lideri, maaşını sorgulayanlara 'edepsiz' diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ı da "Vatandaşa 'edepsiz' diyemezsin, diyen insan aynaya dönüp bakacak. Senin aldığın emekli aylığını da vatandaş veriyor" sözleriyle eleştirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'DAVALARIN SAVCISI OLMAKTAN HİCAP MI GURUR MU DUYUYORSUN?'

    • hakim, durusma, mahkeme
      © AA /
      Ergenekon davasında tüm sanıklara örgüt üyeliğinden beraat
      2007'de bir evin çatısında bulunan el bombalarıyla Ergenekon, Balyoz olayları başladı. Ne oluyordu da Türkiye'de, bir evde bulunan el bombalarıyla Türk ordusuna operasyon yapılıyordu? Tam 12 yıllık üretilen yalan çöktü.
    • Bu ülkenin aydınlarına ve ordusuna yapılan kumpası bilin diye anlatıyorum bunları. 12 yılda bu ailelerin çilesinin hesabını kim verecek? 12 yılda hapiste ölenlerin hesabını kim verecek? Ali Tatar'ın hesabını kim verecek? Türkan Saylan’ın hesabını kim verecek? Hak, hukuk ve adaleti 82 milyon için istiyoruz. Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı terörist denilerek hapse atıldı, bunların hesabını kim verecek?
    • Dönemin Başbakanı zırhlı aracını savcıya vermişti, 'senin güvenliğin çok önemli' diye. O günlerde 'Ben bu davaların savcısıyım' diyen kişi bugün en tepede oturuyor. Şimdi soruyorum, o davaların savcısı olmaktan hicap mı duyuyorsun, gurur mu duyuyorsun?

    'ÜLKEYİ YÖNETENLER DİZ ÇÖKEREK ÖZÜR DİLEMELİ'

    • Söylemesi bizden
      Oğhan: Ergenekon sürecinde 12 kişi hayatını kaybetti, birçok insan işinden oldu
      Ergenekon döneminde iktidara destek veren medyaya da seslenmek istiyorum. Sizde de vicdanın kırıntısı varsa özür dilemeniz gerekir. Silivri Hapishanesi 1940’ların toplama kampına benziyor demiştim. Daha Ankara’ya gelmeden savcı fezleke düzenledi. Şimdi merak ediyorum o fezleke ne olacak? Sayın Baykal’a da teşekkür etmek istiyorum. ‘Sen bu davaların savcısıysan ben de bu davaların avukatıyım’ demişti. Avukat galip geldi.
    • Yazarlardan, çizerlerden, gazetecilerden bu ülkeyi yönetenlerin özür borcu vardır. Onların önünde diz çökerek özür dilemeleri gerekir.

    'EREN ERDEM'İN DIŞARIYA ÇIKACAĞINA SÖZ VERİYOR MUSUNUZ?'

    • Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem'in dışarıya çıkacağına söz veriyor musunuz? Boşu boşuna yatıyor Eren Erdem. Hangi gerekçeyle tutuyorsunuz? Gizli tanık ifadesiyle tutuklu Eren Erdem. Gizli tanık 'Benim borcumu silecekler diye ben bu ifadeyi verdim, sonra vazgeçtim' dedi. Ama Eren Erdem hala tutuklu.

    ​'SIRRI SÜREYYA ÖNDER, AHMET ALTAN, SELAHATTİN DEMİRTAŞ HANGİ GEREKÇEYLE İÇERİDE?'

    • Mehmet Barlas
      © Fotoğraf : DHA
      Sabah yazarı Barlas: Demirtaş keşke hapiste olmasa
      Adaleti herkes için istiyoruz, kainat için istiyoruz. 'Siyasi rakibimi hapse atacağım, dışarda ben konuşacağım.' Bu mudur adalet? Gariban hapis yatacak, bu mudur adalet? Bu garibanların hakkını hukukunu kim savunacak? Hiç endişe etmesinler, onların hakkını, hukukunu Kemal kardeşleri savunacak.
    • Barış bildirisine imza atan akademisyenler, Cumhuriyet gazetesi yazarları niçin içeride? Düşüncesini açıklayan akademisyenleri sorgusuz sualsiz üniversiteden atıyorsun, şimdi de cezaevine atıyorsun. Nerede adalet?
    • Osman Kavala neden içeride? Sırrı Süreyya Önder, bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel. Niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?

    'SEN MİSİN İSTANBUL SEÇİMLERİNDE BAŞARILI OLAN, GEL BAKALIM MAHKEMEYE'

    • © DHA /
      49 sanatçıdan Kaftancıoğlu’na destek: Bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz
      Canan Kaftancıoğlu 6 yıl önce tweet atmış. İstanbul seçimlerini kazandık. Sen misin başarılı olan? Gel bakalım mahkemeye. Nerede adalet? Kesinleşmiş beraat kararı var. KHK ile hocayı üniversiteden atmışlar. Mahkeme hocayı beraat ettirmiş. Geri dönmesi lazım işine. Ama döndürülmüyor. Bu mudur adalet?
    • Şule Çet Davası 10 Temmuz'da. Bu kızımıza önce tecavüz ediliyor, sonra 20. kattan atılıyor. Babası adalet arıyor. Hakkını arayamazsın diyorlar. Şule Çet'e önce tecavüz edip sonra 20. kattan atanların parası var, pulu var. Şule Çet'in babasının nesi var? Ama bu ülkede iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.
    • ODTÜ, hepimizin gözbebeği. Diploma törenleri yapılacak. Önceden polis baskınıyla 4 öğrenci gözaltına alınıyor. Törenden sonra bırakıyorlar. Pankart taşımasınlar, hükümeti eleştirecekler diye. Hani siz adalet arıyordunuz?

    'ADALETTEN YANAYSAN BİR DAHA AK PARTİ VE ERDOĞAN'A OY VERMEZSİN'

    • Recep Tayyip Erdoğan- Donald Trump
      © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
      G20 Zirvesi'nde Erdoğan- Trump görüşmesi: 'Obama Patriot alımına izin vermedi, Türkiye'ye adil davranılmadı'
      Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yan yana. ABD heyetinin elinde not defteri, kalem var. Bizim ekibin elinde ne kalem var ne de not defteri. Bunu görünce Trump 'Bu arkadaşlarla Hollywood'da film çekebiliriz' diyor. Erdoğan'a teşekkür ediyor, papazı serbest bıraktığı için. Trump'ın talimatıyla papaz serbest bırakıldı. Bunun adı adalet midir? Adaletten yanaysan bir daha AK Parti ve Erdoğan'a oy vermezsin.

    • Adalet önemli bir kavramdır. AK Parti'ye oy veren arkadaşlarım da bilsin. Adalet herkes içindir. Eğer siz adaleti yok eden kararlar alırsanız, devletin temelini çürütmüş olursunuz. Çünkü adalet devletin temelidir.

    'BÜTÜN DÜNYADA GIDA FİYATLARI UCUZLUYOR, ARTAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'

    • Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
      © REUTERS / Umit Bektas
      Gıda fiyatları dünyada yüzde 3.6 düştü, Türkiye'de yüzde 29.77 arttı
      Bütün dünyada gıda fiyatları ucuzluyor. Gıda fiyatlarının arttığı tek ülke Türkiye. Hangi gerekçeyle, niye artıyor? Kim yönetiyor Türkiye'yi. Bir bakanımız var, arada bir mizah unsuru oluyor. Açıklama yapmış '2021 sonuna kadar et ithalatı olmayacak' diye. Bu yılın 6 ayında 251 bin büyükbaş hayvan ithal ettik. Bakan topluma bilgi vermiyor. Saraydakiler lale devrini yaşıyor.

    'AKŞENER ONURLU BİR KADIN'

    • Meral Akşener
      © REUTERS / Murad Sezer
      Akşener hakkında açılan FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı
      Sayın Meral Akşener, onurlu bir kadın. FETÖ soruşturması başlatıldı. Meral Hanım diyor ki 'Ne gizliliği, çağırın geleyim vereyim ifademi.' Biz adalette reform yapacağız diyorlar. Reform adı altında yine istediklerini mi yapmak istiyorlar göreceğiz.
    • Yönetemiyorsunuz, neden o koltukta oturuyorsunuz? Saraydakiler Lale Devri’ni yaşıyor. Saray, Ali Baba'nın çiftliği gibi, her şey var orada.

    'ARINÇ MAAŞ TARTIŞMASI YAPANLARA 'EDEPSİZ' DEME CESARETİNİ GÖSTERİYOR'

    • Bülent Arınç
      © DHA /
      'Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendilerine yüzde 40 zam yaptı'
      Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu kurdular. Neyi istişare edecekler? Bütün eski abiler var bu kurulda. Erdoğan'a itiraz mı edecekler? Hayır efendim. Bunlara 13 bin lira maaş verdiler. Bunlar da dediler ki ilk toplantıda, yükseltin bu parayı. Ne oldu, 18 bin lira oldu. Neyin istişaresi bu? Aldığınız para fakir fukaranındır.
    • Bülent Arınç maaş tartışması yapanlara 'edepsiz' deme cesaretini gösteriyor. Sen dönüp vatandaşa 'edepsiz' diyemezsin, diyen insan aynaya dönüp bakacak. Senin aldığın emekli aylığını da vatandaş veriyor. Suyu açarken 5 çeşit vergi veriyoruz, kefen alırken para ödüyoruz. Edep yahu edep! Edepli olmak ne demek bilir misin sen?
    • Türkiye'yi bu anlayış yönetiyor. EYT'lilere 'türediler' denmesi gibi. Sen kimin parası ile karnını doyuruyorsun? 'Tek adam rejimini kuralım Türkiye'yi uçuralım' demişti. Evet, Türkiye uçuyor, yokuş aşağı. Damat başka alemlerde, başka dünyalarda.
    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, Ekonomi, FETÖ, Meral Akşener, İYİ Parti, ABD, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Şule Çet, Canan Kaftancıoğlu, Osman Kavala, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş, Eren Erdem, Ahmet Altan, Sırrı Süreyya Önder, Türkan Saylan, Ali Tatar, TBMM, Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Ergenekon, Madımak, Sivas Katliamı
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