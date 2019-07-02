Kılıçdaroğlu'ndan Ergenekon davası yorumu: 12 yıllık yalan çöktü

Ergenekon davasının beraatla bittiğine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tam 12 yıllık üretilen yalan çöktü. 12 yılda bu ailelerin çilesinin hesabını kim verecek? 12 yılda hapiste ölenlerin hesabını kim verecek? Ali Tatar'ın hesabını kim verecek? Türkan Saylan’ın hesabını kim verecek?" diye sordu.

Partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasına 2 Temmuz Sivas katliamına değinerek başlayan Kılıçdaroğlu, "2 Temmuz'da Madımak'ta bir insanlık katliamı yaşandı, insanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Kin ve öfke insana yakışmaz. Bir insanın düşüncelerini, yaşam tarzını beğenmeyebilirsiniz. Ama kimsenin kimseyi öldürmeye, yakmaya hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Dün sonuçlanan Ergenekon davasına değinen Kılıçdaroğlu "2007'de bir evin çatısında bulunan el bombalarıyla Ergenekon, Balyoz olayları başladı. Ne oluyordu da Türkiye'de, bir evde bulunan el bombalarıyla Türk ordusuna operasyon yapılıyordu? Tam 12 yıllık üretilen yalan çöktü" diye konuştu.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zırhlı aracını savcıya verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "O günlerde 'Ben bu davaların savcısıyım' diyen kişi bugün en tepede oturuyor. Şimdi soruyorum o kişiye, o davaların savcısı olmaktan hicap mı duyuyorsun, gurur mu duyuyorsun?"

CHP lideri, maaşını sorgulayanlara 'edepsiz' diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ı da "Vatandaşa 'edepsiz' diyemezsin, diyen insan aynaya dönüp bakacak. Senin aldığın emekli aylığını da vatandaş veriyor" sözleriyle eleştirdi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/R3mX5w49gr — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 2 июля 2019 г.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'DAVALARIN SAVCISI OLMAKTAN HİCAP MI GURUR MU DUYUYORSUN?'

​ © AA / Ergenekon davasında tüm sanıklara örgüt üyeliğinden beraat

Bu ülkenin aydınlarına ve ordusuna yapılan kumpası bilin diye anlatıyorum bunları. 12 yılda bu ailelerin çilesinin hesabını kim verecek? 12 yılda hapiste ölenlerin hesabını kim verecek? Ali Tatar'ın hesabını kim verecek? Türkan Saylan’ın hesabını kim verecek? Hak, hukuk ve adaleti 82 milyon için istiyoruz. Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı terörist denilerek hapse atıldı, bunların hesabını kim verecek?

Dönemin Başbakanı zırhlı aracını savcıya vermişti, 'senin güvenliğin çok önemli' diye. O günlerde 'Ben bu davaların savcısıyım' diyen kişi bugün en tepede oturuyor. Şimdi soruyorum, o davaların savcısı olmaktan hicap mı duyuyorsun, gurur mu duyuyorsun?

'ÜLKEYİ YÖNETENLER DİZ ÇÖKEREK ÖZÜR DİLEMELİ'

'EREN ERDEM'İN DIŞARIYA ÇIKACAĞINA SÖZ VERİYOR MUSUNUZ?'

Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem'in dışarıya çıkacağına söz veriyor musunuz? Boşu boşuna yatıyor Eren Erdem. Hangi gerekçeyle tutuyorsunuz? Gizli tanık ifadesiyle tutuklu Eren Erdem. Gizli tanık 'Benim borcumu silecekler diye ben bu ifadeyi verdim, sonra vazgeçtim' dedi. Ama Eren Erdem hala tutuklu.

CHP Grup toplantısına katılan, CHP’nin tutuklu eski milletvekili PM üyesi Eren Erdem’in eşi Nuray Erdem ile oğlu Ali partililerden büyük alkış aldı. pic.twitter.com/76cCUOm7Gq — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) July 2, 2019

​'SIRRI SÜREYYA ÖNDER, AHMET ALTAN, SELAHATTİN DEMİRTAŞ HANGİ GEREKÇEYLE İÇERİDE?'

© Fotoğraf : DHA Sabah yazarı Barlas: Demirtaş keşke hapiste olmasa

Barış bildirisine imza atan akademisyenler, Cumhuriyet gazetesi yazarları niçin içeride? Düşüncesini açıklayan akademisyenleri sorgusuz sualsiz üniversiteden atıyorsun, şimdi de cezaevine atıyorsun. Nerede adalet?

Osman Kavala neden içeride? Sırrı Süreyya Önder, bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel. Niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?

'SEN MİSİN İSTANBUL SEÇİMLERİNDE BAŞARILI OLAN, GEL BAKALIM MAHKEMEYE'

© DHA / 49 sanatçıdan Kaftancıoğlu’na destek: Bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz

Şule Çet Davası 10 Temmuz'da. Bu kızımıza önce tecavüz ediliyor, sonra 20. kattan atılıyor. Babası adalet arıyor. Hakkını arayamazsın diyorlar. Şule Çet'e önce tecavüz edip sonra 20. kattan atanların parası var, pulu var. Şule Çet'in babasının nesi var? Ama bu ülkede iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.

ODTÜ, hepimizin gözbebeği. Diploma törenleri yapılacak. Önceden polis baskınıyla 4 öğrenci gözaltına alınıyor. Törenden sonra bırakıyorlar. Pankart taşımasınlar, hükümeti eleştirecekler diye. Hani siz adalet arıyordunuz?

'ADALETTEN YANAYSAN BİR DAHA AK PARTİ VE ERDOĞAN'A OY VERMEZSİN'



© REUTERS / KEVIN LAMARQUE G20 Zirvesi'nde Erdoğan- Trump görüşmesi: 'Obama Patriot alımına izin vermedi, Türkiye'ye adil davranılmadı'

Adalet önemli bir kavramdır. AK Parti'ye oy veren arkadaşlarım da bilsin. Adalet herkes içindir. Eğer siz adaleti yok eden kararlar alırsanız, devletin temelini çürütmüş olursunuz. Çünkü adalet devletin temelidir.

'BÜTÜN DÜNYADA GIDA FİYATLARI UCUZLUYOR, ARTAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'

'AKŞENER ONURLU BİR KADIN'

© REUTERS / Murad Sezer Akşener hakkında açılan FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı

Yönetemiyorsunuz, neden o koltukta oturuyorsunuz? Saraydakiler Lale Devri’ni yaşıyor. Saray, Ali Baba'nın çiftliği gibi, her şey var orada.

'ARINÇ MAAŞ TARTIŞMASI YAPANLARA 'EDEPSİZ' DEME CESARETİNİ GÖSTERİYOR'