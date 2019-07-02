Kılıçdaroğlu'ndan Ergenekon davası yorumu: 12 yıllık yalan çöktü

Partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasına 2 Temmuz Sivas katliamına değinerek başlayan Kılıçdaroğlu, "2 Temmuz'da Madımak'ta bir insanlık katliamı yaşandı, insanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" dedi.
Dün sonuçlanan Ergenekon davasına değinen Kılıçdaroğlu "2007'de bir evin çatısında bulunan el bombalarıyla Ergenekon, Balyoz olayları başladı. Ne oluyordu da Türkiye'de, bir evde bulunan el bombalarıyla Türk ordusuna operasyon yapılıyordu? Tam 12 yıllık üretilen yalan çöktü" diye konuştu.
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zırhlı aracını savcıya verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "O günlerde 'Ben bu davaların savcısıyım' diyen kişi bugün en tepede oturuyor. Şimdi soruyorum o kişiye, o davaların savcısı olmaktan hicap mı duyuyorsun, gurur mu duyuyorsun?"
CHP lideri, maaşını sorgulayanlara 'edepsiz' diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ı da "Vatandaşa 'edepsiz' diyemezsin, diyen insan aynaya dönüp bakacak. Senin aldığın emekli aylığını da vatandaş veriyor" sözleriyle eleştirdi.
Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/R3mX5w49gr— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 2 июля 2019 г.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'DAVALARIN SAVCISI OLMAKTAN HİCAP MI GURUR MU DUYUYORSUN?'
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- Bu ülkenin aydınlarına ve ordusuna yapılan kumpası bilin diye anlatıyorum bunları. 12 yılda bu ailelerin çilesinin hesabını kim verecek? 12 yılda hapiste ölenlerin hesabını kim verecek? Ali Tatar'ın hesabını kim verecek? Türkan Saylan’ın hesabını kim verecek? Hak, hukuk ve adaleti 82 milyon için istiyoruz. Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı terörist denilerek hapse atıldı, bunların hesabını kim verecek?
- Dönemin Başbakanı zırhlı aracını savcıya vermişti, 'senin güvenliğin çok önemli' diye. O günlerde 'Ben bu davaların savcısıyım' diyen kişi bugün en tepede oturuyor. Şimdi soruyorum, o davaların savcısı olmaktan hicap mı duyuyorsun, gurur mu duyuyorsun?
'ÜLKEYİ YÖNETENLER DİZ ÇÖKEREK ÖZÜR DİLEMELİ'
- Yazarlardan, çizerlerden, gazetecilerden bu ülkeyi yönetenlerin özür borcu vardır. Onların önünde diz çökerek özür dilemeleri gerekir.
'EREN ERDEM'İN DIŞARIYA ÇIKACAĞINA SÖZ VERİYOR MUSUNUZ?'
- Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem'in dışarıya çıkacağına söz veriyor musunuz? Boşu boşuna yatıyor Eren Erdem. Hangi gerekçeyle tutuyorsunuz? Gizli tanık ifadesiyle tutuklu Eren Erdem. Gizli tanık 'Benim borcumu silecekler diye ben bu ifadeyi verdim, sonra vazgeçtim' dedi. Ama Eren Erdem hala tutuklu.
CHP Grup toplantısına katılan, CHP’nin tutuklu eski milletvekili PM üyesi Eren Erdem’in eşi Nuray Erdem ile oğlu Ali partililerden büyük alkış aldı. pic.twitter.com/76cCUOm7Gq— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) July 2, 2019
'SIRRI SÜREYYA ÖNDER, AHMET ALTAN, SELAHATTİN DEMİRTAŞ HANGİ GEREKÇEYLE İÇERİDE?'
- Adaleti herkes için istiyoruz, kainat için istiyoruz. 'Siyasi rakibimi hapse atacağım, dışarda ben konuşacağım.' Bu mudur adalet? Gariban hapis yatacak, bu mudur adalet? Bu garibanların hakkını hukukunu kim savunacak? Hiç endişe etmesinler, onların hakkını, hukukunu Kemal kardeşleri savunacak.© Fotoğraf : DHA
- Barış bildirisine imza atan akademisyenler, Cumhuriyet gazetesi yazarları niçin içeride? Düşüncesini açıklayan akademisyenleri sorgusuz sualsiz üniversiteden atıyorsun, şimdi de cezaevine atıyorsun. Nerede adalet?
- Osman Kavala neden içeride? Sırrı Süreyya Önder, bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel. Niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?
'SEN MİSİN İSTANBUL SEÇİMLERİNDE BAŞARILI OLAN, GEL BAKALIM MAHKEMEYE'
- Şule Çet Davası 10 Temmuz'da. Bu kızımıza önce tecavüz ediliyor, sonra 20. kattan atılıyor. Babası adalet arıyor. Hakkını arayamazsın diyorlar. Şule Çet'e önce tecavüz edip sonra 20. kattan atanların parası var, pulu var. Şule Çet'in babasının nesi var? Ama bu ülkede iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.
- ODTÜ, hepimizin gözbebeği. Diploma törenleri yapılacak. Önceden polis baskınıyla 4 öğrenci gözaltına alınıyor. Törenden sonra bırakıyorlar. Pankart taşımasınlar, hükümeti eleştirecekler diye. Hani siz adalet arıyordunuz?
'ADALETTEN YANAYSAN BİR DAHA AK PARTİ VE ERDOĞAN'A OY VERMEZSİN'
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- Adalet önemli bir kavramdır. AK Parti'ye oy veren arkadaşlarım da bilsin. Adalet herkes içindir. Eğer siz adaleti yok eden kararlar alırsanız, devletin temelini çürütmüş olursunuz. Çünkü adalet devletin temelidir.
'BÜTÜN DÜNYADA GIDA FİYATLARI UCUZLUYOR, ARTAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'
- Bütün dünyada gıda fiyatları ucuzluyor. Gıda fiyatlarının arttığı tek ülke Türkiye. Hangi gerekçeyle, niye artıyor? Kim yönetiyor Türkiye'yi. Bir bakanımız var, arada bir mizah unsuru oluyor. Açıklama yapmış '2021 sonuna kadar et ithalatı olmayacak' diye. Bu yılın 6 ayında 251 bin büyükbaş hayvan ithal ettik. Bakan topluma bilgi vermiyor. Saraydakiler lale devrini yaşıyor.© REUTERS / Umit Bektas
'AKŞENER ONURLU BİR KADIN'
- Sayın Meral Akşener, onurlu bir kadın. FETÖ soruşturması başlatıldı. Meral Hanım diyor ki 'Ne gizliliği, çağırın geleyim vereyim ifademi.' Biz adalette reform yapacağız diyorlar. Reform adı altında yine istediklerini mi yapmak istiyorlar göreceğiz.© REUTERS / Murad Sezer
- Yönetemiyorsunuz, neden o koltukta oturuyorsunuz? Saraydakiler Lale Devri’ni yaşıyor. Saray, Ali Baba'nın çiftliği gibi, her şey var orada.
'ARINÇ MAAŞ TARTIŞMASI YAPANLARA 'EDEPSİZ' DEME CESARETİNİ GÖSTERİYOR'
- Bülent Arınç maaş tartışması yapanlara 'edepsiz' deme cesaretini gösteriyor. Sen dönüp vatandaşa 'edepsiz' diyemezsin, diyen insan aynaya dönüp bakacak. Senin aldığın emekli aylığını da vatandaş veriyor. Suyu açarken 5 çeşit vergi veriyoruz, kefen alırken para ödüyoruz. Edep yahu edep! Edepli olmak ne demek bilir misin sen?
- Türkiye'yi bu anlayış yönetiyor. EYT'lilere 'türediler' denmesi gibi. Sen kimin parası ile karnını doyuruyorsun? 'Tek adam rejimini kuralım Türkiye'yi uçuralım' demişti. Evet, Türkiye uçuyor, yokuş aşağı. Damat başka alemlerde, başka dünyalarda.
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