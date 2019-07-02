Nüfus kayıtlarında 'ölü' değil 'şehit' yazılması talebi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Cumhurbaşkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuru ile şehitlerin nüfus kayıtlarındaki 'ölü' ifadesinin değiştirilerek 'şehit' yazılmasını istediklerini söyledi.

Pekacar, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru ile şehitlerin nüfus kayıtlarındaki 'ölü' ifadesinin değiştirilerek 'şehit' yazılmasını istedik" ifadelerini kullandı.

Hatıralarını diri tutmanın ve buna sahip çıkmanın vatandaş ile insan olmanın gereği olduğunu belirten Pekacar, bu nedenle toplumda şehitlik kavramına ilişkin farkındalık sağlayabilmeye yönelik her tür faaliyetin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Pekacar, "Her şehit cenazesinde söylenen, 'Şehitler ölmez' sözleri de toplum olarak buna inandığımızın kanıtıdır. Şehitlerimizin nüfus kayıtlarında 'ölü' ibaresi bulunmaktadır. İnancımıza göre ölümsüzlüğe eren yiğitlerin nüfus kaydında 'ölü' yazılması, biz şehit ailelerini derinden üzmektedir. Şehitlerimizin nüfus kayıtlarında yeni bir durum kodu ihdas edilerek, 'şehit' olarak değiştirilmesi için başvurumuzu yaptık. Başvurumuzun kısa süre içerisinde olumlu neticelenmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.