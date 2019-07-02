Emniyete teslim oldu: ‘Sahte içkileri yapan benim, bende de aynı belirtiler var, korkuyorum’

Mersin’de 5 kişinin ‘metil alkol zehirlenmesi’ sonucu hayatını kaybetmesinin ardından karakola giden bir kişinin sahte içkileri kendisinin yaptığını itiraf ederek, "Yapan benim teslim olmaya geldim. Aynı hastalık belirtileri bende de var" dediği ortaya çıktı. Zanlı yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Mersin'de son bir haftada ‘metil alkol zehirlenmesi’ şüphesiyle farklı hastanelere 21 kişi kaldırılmıştı. Tedavisi süren bu kişilerden 5'i yaşamını yitirmiş, 16'sının ise tedavisi sürüyordu. Bugün sabah saatlerinde de Mersin Toros Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen F.D. isimli bir hastanın da metil alkolden zehirlendiği belirlendi.
Beycan Üçkardeş'in haberine göre, acil serviste ilk müdahalesi yapılan F.D. yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Bu sırada hastanede tedavisi süren 16 kişiden 5'i taburcu edilirken 11'inin hayati tehlikesinin sürdüğü 4'ünün ise görme duyusunu yitirdiği öğrenildi.
Haber Türk’te yer alan habere göre polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, 30 Haziran'da Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye gelen bir kişinin sahte içkileri kendisinin yaptığını söyleyerek teslim olduğu ortaya çıktı. 57 yaşındaki E.K. adlı kişinin teslim olurken, "Sahte içkileri yaypan benim, teslim olmaya geldim. Bende de aynı belirtiler var. Korkuyorum" dediği ortaya çıktı.
Halsizlik, algıda bozukluk, görme kaybı, nefes darlığı, çarpıntı hali belirtileri gösteren zanlının polis tarafından Mersin Toros Devlet hastanesi'ne kaldırıldığı, burada yapılan tetkiklerin ardından, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.
E.K.'nın sahte içkileri satın alan kişilerden isimlerini bildiklerini polise verdiği ve polisin bu kişilere uyarmak amacıyla ulaşmaya çalıştığı öne sürüldü.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğün’den yapılan açıklamada da kentteki hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla toplam 22 kişinin müracaat ettiği belirtilerek, "Son günlerde ilimiz genelinde hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla müracaat eden toplam 21 vatandaşımıza yapılan ilk müdahaleleri sonrasında metanol zehirlenmesi teşhisi konulmuştur." ifadesi kullanıldı. Olaylarla ilgili Asayiş Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerinin 4 iş yerinde arama yaptığı bildirilen açıklamada, gözaltına alınan 4 şüphelinin "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi. Zanlılardan birinin savcılıkça, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.
ADANA’DA 2 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'in yanı sıra Adana'da da sahte içki üretimi yapanlara yönelik operasyonlar sıklaştırıldı. Adana polisi merkez Seyhan ilçesinde Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin litresi satışa hazır 2 bin litre sahte rakı ele geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Ş.A'yı gözaltına aldı, sahte rakıları da imha etti.
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