Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti

Yeniçağ gazetesinin aktardığı habere göre AYM Genel Kurulu, başvuruya dair dün gerçekleşen gündem toplantısında ilk incelemeyi yaptı. İlk incelemede eksiklik görmedi.
Yüksek mahkeme iptal istemini esastan görüşerek karar verecek.
CHP, Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Yüksek mahkeme, başvuruyu kabul ederken, iptal istemini esastan görüşecek.
Yeniçağ gazetesinin aktardığı habere göre AYM Genel Kurulu, başvuruya dair dün gerçekleşen gündem toplantısında ilk incelemeyi yaptı. İlk incelemede eksiklik görmedi.
Yüksek mahkeme iptal istemini esastan görüşerek karar verecek.
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