Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Osaka'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede gerekli not ve kayıtların heyet üyeleri tarafından alındığını belirterek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türk heyetinin not almadığı yönündeki sözleri nedeniyle kamuoyundan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin sözlerini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diyerek açıkça yalan söylemiştir. pic.twitter.com/xA12kK70Xj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 2 июля 2019 г.

​"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var' diyerek açıkça yalan söylemiştir" ifadesini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir. Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.

G20 Liderler Zirvesi’nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 2 июля 2019 г.

​G20 Liderler Zirvesi'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yan yana. ABD heyetinin elinde not defteri, kalem var. Bizim ekibin elinde ne kalem var ne de not defteri. Bunu görünce Trump 'Bu arkadaşlarla Hollywood'da film çekebiliriz' diyor. Erdoğan'a teşekkür ediyor, papazı serbest bıraktığı için. Trump'ın talimatıyla papaz serbest bırakıldı. Bunun adı adalet midir?" ifadelerini kullanmıştı.