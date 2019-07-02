TBMM Başkanı Şentop: Vizelerin kaldırılmasıyla Rusya ile ilişkiler daha da ivme kazanacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vizelerin kaldırılmasının Ankara ve Moskova arasındaki ekonomik, sosyal ve insani ilişkilerinin gelişimine ivme kazandıracağını belirtti.

Moskova’da, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko’yu ziyaret eden Şentop, ülkeler arasında vize muafiyetine dönme fırsatının sağlanması durumunda bunun ekonomik, sosyal ve insani ilişkilerin gelişimine ivme kazandıracağından emin olduğunu söyledi.

Siyasi diyalogdaki uyumun ticari ve ekonomik bağlar üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu kaydeden Şentop, iki ülke liderinin belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Şentop, Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleşen etkinliklerin iki halkın birbirine yakınlaşması için zemin hazırladığının altını çizdi.

TBMM Başkanı ayrıca tüm samimiyetle Rusya bölgeleriyle ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

Gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Şentop, Matviyenko’ya hitaben, “Neler yapabileceğimizi sizinle görüşmek isterdik” dedi.