YÖK'ten Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu: Reklam harcaması kitap harcamasının 6 katı

Vakıf üniversitelerine ait en kapsamlı verileri içeren rapor, 2019 yılı verileriyle güncellenerek, yenilendi. Sistemin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan raporda, bu sene ilk kez paylaşılan bazı akademik ve mali veriler de yer aldı. YÖK Denetleme Kurulu'nun nihai denetim raporlarına göre, vakıf üniversitelerinin toplam Ar-Ge bütçesi 1 milyar 595 milyon 540 bin 664 lira, toplam öz kaynaklı Ar-Ge bütçesi ise 41 milyon 399 bin 81 lira olarak tespit edildi. Dış kaynaklı Ar-Ge bütçesinin yüksekliğine dikkat çekilen raporda, her üniversitede Ar-Ge'ye aynı önemin verilmediği belirtildi. Bazı üniversitelerde öz kaynaklı Ar-Ge bütçesinin olmadığı, bazılarında ise araştırma için harcama yapılmadığı kaydedildi.
Raporda, "2017- 2018 eğitim öğretim yılında 30 vakıf yükseköğretim kurumunun öz kaynaklı araştırma proje bütçesinin bulunmadığı; ancak 22'sinin dış kaynaklı proje bütçelerinin olduğu, 8 vakıf yükseköğretim kurumunun araştırma için hiç harcama yapmadığı tespit edilmiştir" denildi.
REKLAM HARCAMASI, KİTAP HARCAMASININ 6 KATI
YÖK'ün, üniversitelerin marka değerleri ve yaptıkları projelerle ön plana çıkmasını tercih ettiğine işaret edilen raporda, vakıf üniversitelerindeki kütüphane harcamalarına ilişkin dikkat çeken rakamlara da yer verildi. 2016- 2017 eğitim ve öğretim döneminde, kütüphane için toplam 53 milyon 73 bin 27 lira harcama yapılırken, bu rakam 2017- 2018 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 13,5 oranında artarak, toplam 60 milyon 242 bin 501 liraya çıktı. Kütüphane alanlarında yüzde 40, basılı kitap sayısında ise yüzde 19 oranında artış meydana gelirken, raporda yeni kurulacak vakıf üniversitelerinin kütüphane alanlarına yeterli kapasitenin ayrılması ve mevcut kütüphanelerin de kapasitelerinin artırılması istendi.
25 ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMA 10 BİN LİRA
Rapora göre, 2016- 2017 eğitim ve öğretim dönemi için 67 vakıf yükseköğretim kurumu olağan denetime tabi tutulurken, 306 yaptırım uygulandı. Bu sayı 2017- 2018 döneminde 69 kurum için 438 yaptırım olarak gerçekleşti. Tüm süreçlerin sonunda uygulanan yaptırımların çoğunun 'uyarma' ve 'düzeltme istenmesi' olduğu kaydedildi.
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