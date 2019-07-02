Cem TV’nin yayını durduruldu

Uydu Haberleşme ve Kablo TV’de Türkiye’nin tek uydu operatörü olan Türksat, 1 Temmuz itibariyle Cem TV’nin yayınını durdurdu.
Yayın durdurmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem TV, medyada uygulanan ayrımcı uygulamalara maruz kaldıklarını açıkladı.
1)KAMUOYUNA DUYURU— Cem TV (@cem_tv) July 1, 2019
01.07.2019 TARİHİNDE CEM TV YAYINI SAAT 00.10 SULARINDA
TÜRKSAT TARAFINDAN DURDURULMUŞTUR. MEDYAYA
UYGULANAN AYRIMCI UYGULAMALARA CEM MEDYA AİLESİ
OLARAK MARUZ KALMAKTAYIZ. pic.twitter.com/l2y7U0eqLI
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