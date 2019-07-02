Cem TV’nin yayını durduruldu

Türksat tarafından yayını durdurulan Cem TV'den, "Medyaya uygulanan ayrımcı uygulamalara Cem Medya ailesi olarak maruz kalmaktayız" açıklaması yapıldı.

Uydu Haberleşme ve Kablo TV’de Türkiye’nin tek uydu operatörü olan Türksat, 1 Temmuz itibariyle Cem TV’nin yayınını durdurdu.

Yayın durdurmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem TV, medyada uygulanan ayrımcı uygulamalara maruz kaldıklarını açıkladı.

1)KAMUOYUNA DUYURU



01.07.2019 TARİHİNDE CEM TV YAYINI SAAT 00.10 SULARINDA

TÜRKSAT TARAFINDAN DURDURULMUŞTUR. MEDYAYA

UYGULANAN AYRIMCI UYGULAMALARA CEM MEDYA AİLESİ

OLARAK MARUZ KALMAKTAYIZ. pic.twitter.com/l2y7U0eqLI — Cem TV (@cem_tv) July 1, 2019

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