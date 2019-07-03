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09:10 03 Temmuz 2019
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    Eski sevgilisine ve annesine ateş eden kişi için 'iyi hal'den 5 yıl ceza: 'Sanık her aşamada pişman olmadığını söyledi'

    © AA /
    Türkiye
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    Şişli’de restoran işletmeciliği yapan 34 yaşındaki Serap Demir, 6 yıl ilişki yaşadığı 42 yaşındaki Kenan Öz tarafından uzun süre şiddet gördü. Demir, tehditler yüzünden ilişkisini devam ettirmek zorunda kaldı. Yüklü miktarda da borç verdi. Birçok kez Öz’den şikâyetçi oldu. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Fakat Öz’den bir türlü kurtulamadı.

    Hürriyet'ten Ece Emre'nin haberine göre 26 Ekim 2018’de geç saatte restoranına gelen Kenan Öz, önce ilişkilerine karşı çıkan Serap Demir’in annesi Süheyla Demir’e 4 el ateş etti. Ardından Serap Demir’i bacağının üç yerinden vurdu.

    Feridun Düzağaç
    © Fotoğraf : Twitter
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    Olaydan kısa süre sonra Sapanca’da yakalanan Kenan Öz hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız ateşli silah bulundurmak’ suçlarından dava açıldı. 21 Mayıs’ta İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme sanığı “kasten yaralama” ve “ruhsatsız silah” suçlarından toplam 8 yıla mahkum etti. Ancak sanığın “iyi halli” olduğunu değerlendirerek cezalarda üç ayrı indirim yaptı ve 5 yıl 10 aya indirdi.

    Mahkeme bununla birlikte sanığın pişmanlık göstermediğini ve suçu tekrar işleyebileceğini belirterek cezasını ertelemedi. Karara tepki gösteren Serap Demir şunları söyledi:

    “Annem 3 ameliyat geçirdi ve sakat kaldı. Ben 2 ameliyat geçirdim ve hala tedavim ediyor. Bizi öldürecekti. Bunun cezası nasıl 5 yıl olabilir? 5 sene sonra çıkacak ve bu kez bizi gerçekten öldürecek.”

    AVUKATLAR: ÇELİŞKİLİ

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    © Fotoğraf : DHA
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    Demir’in avukatı Hasret Adıgüzel karara itiraz ettiklerini belirterek şunları söyledi:

    “Mahkemede sanığın bir daha suç işlemekten çekinmeyeceğine dair bir kanaat getirilmiş, pişmanlık göstermediği belirtilmiştir. İyi hal indirimi, amacını aşarak mahkeme hükümlerinin içerisindeki birçok çelişkiyi de beraberinde getirmektedir. Suçu işledikten sonra pişmanlık duyup mağdura yardım etmeyen aksine kaçarken yakalanan, yargılamanın her aşamasında pişman olmadığını dile getiren sanığa iyi hal indiriminin uygulanması kabul edilemez.” Avukat Umur Yıldırım ise kararı şöyle yorumladı: “Sanığın pişman olmadığı ve tekrardan suç işleme ihtimalinin varlığı indirim sebeplerinden birinin var olmadığını ortaya koyuyor. Karar kendi içinde çelişkiler barındırıyor.”

    Etiketler:
    pişman, Sanık, indirim, Ceza, Mahkeme, sevgili
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