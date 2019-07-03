CHP'li Tanal'dan TRT'ye 'Beni de yayına çıkarın' başvurusu

TRT Kurdi'nin Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'la röportaj yapmasına ilişkin tartışmalar sürerken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TRT Genel Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurarak programa çıkma talebini iletti.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Tanal, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Sizin uygun göreceğiniz, belirleyeceğiniz tarih ve saatte, herhangi bir TRT kanalının herhangi bir programına katılarak toplumsal sorunlara, güncel konulara ilişkin görüş ve düşüncelerimi paylaşmak, program sunucularınızın sorularını yanıtlamak isterim. Söz konusu talebimin ivedilikle değerlendirilmesini ve kararın tarafıma bildirilmesini arz ederim.”
ERDOĞAN 'TRT’YE MÜRACAAT ETTİ' DEMİŞTİ
"Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi’de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımın da bu hassasiyet içerisinde adım attıklarına inanıyorum. Çünkü bu konularda da kendilerine güveniyorum."
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