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13:42 03 Temmuz 2019
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    Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazasının duruşması protestolarla başladı, mahkeme heyeti davadan çekildi

    © DHA /
    Türkiye
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    Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının davasında ilk duruşma gerçekleşti. Olaylı başlayan davada mahkeme heyeti duruşmadan çekildiğini açıkladı ve salonu terk etti. Dosya, Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300'ün üzerinde kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlisi 4 kişinin 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla yargılanmasına başlamadan önce kazada yaşamını yitirenlerin yakınları Çorlu Adliyesi'ne toplu şekilde yürüdü.

    Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre aileler 'Hak hukuk adalet, kaza değil cinayet' ve 'Çorlu’nun hesabı sorulacak' sloganları eşliğinde Çorlu Adliyesi’ne geldi.

    'YASINIZI TUTACAĞIMIZ HAFTADA ADLİYEYE ÇAĞRILDIK'

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    Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi: Biz evlatlarımız için buradayız
    Orion AVM’nin bahçesinde toplanan aileler adına kazada anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal konuştu. Kartal, "Bu kaza kaza olmaktan öte ihmaller ve sorumsuzca davranan yöneticilerin elinde katliama dönüştü. Biz aileler yasımızı tutacağımız haftada davamız görülsün diye adliyeye çağrıldık. Kendini bilmez yöneticilerimiz bizlerin acılarını yaşamaya izin vermeden bizi buraya sürüklediler. Maalesef çok acı çekiyoruz. Hepimizin desteğe ihtiyacı var” dedi.

    Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı yitiren Mısra Öz Sel, “Bugün karşımıza bir sürü polis dikmiş. Bizi mi koruyorlar, bu binadakileri mi koruyorlar? Bu 25 can bu ülkenin ihmali yüzünden öldü. Biz bu insanlarla yürürken hiçbir polis memuru beni kapıdan yolun kenarına itemez, bizi itip kakamaz. Biz burada yasal hakkımızı kullanıyoruz. Bütün kolluk kuvvetleri ve yukarıdan talimat almış emir kulları, biz canlarımızın hakkını aramak için adliyeye gireceğiz” diye konuştu.

    DURUŞMA SALONUNUN KAPISI KİLİTLENDİ AİLELER ALKIŞLARLA PROTESTO ETTİ

    Konferans salonunun duruşma salonuna dönüştürüldüğü Çorlu Adliyesi’ndeki ilk celsede mağdur ve müştekileri 40’ın üzerinde avukat temsil etti. Uzun süre koridorda tutulan aileler konferans salonunda da bekletildi. Duruşma salonunun kapısının kilitlenmesi üzerine salona giremeyenler dışarıda tepki gösterdi.

    ​Kilitli kapının açılmaması üzerine salonu dolduran aileler alkışlarla kapının kilitli olmasını protesto etti. Ailelerin “Yeter bizi mahvettiniz” diye bağırdığı sırada bir görevli, “Siz daha çok beklersiniz” dedi. Alkışlar sırasında bazı kişiler sinir krizi geçirdi.

    POLİS DURUŞMA SALONUNA GİRİŞİ ENGELLEDİ

    “Biz terörist miyiz? İçimiz daralmış zaten, açın şu kapıları ya” sözleriyle kapının açılması talep edildiği sırada duruşma salonunun kapısı kırıldı. Duruşma kapısını girişinde bekleyen ve içeriye girişi engelleyen polis, yaşamını yitirenlerin ailelerine engelledi.

    MAHKEME HEYETİ POLİSLERLE İLGİLİ TALEBİ REDDETTİ

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Çorlu tren faciasında yakınlarını yitiren ailelerden AYM önündeki polis müdahalesine tepki
    Yaşamını yitirenlerin yakınlarının avukatlarından Mürsel Under ise, “Hepimizin hürriyetini tahdit ettiniz. Burada birisi bayılsa bunun sorumlusu siz olurdunuz. Ben darp edildim. Bana içeriye giremezsin diyen emniyet müdürü gelsin bunu burada söylesin. Polis tarafından tekmelendim, tekmelendik ve hepsinden şikayetçiyiz” sözleriyle duruşma öncesi yaşananlara tepki gösterdi.

    Avukatların talebini görüşen mahkeme heyeti duruşma öncesi yaşananlara ilişkin suç duyurusu başlatılması taleplerini reddetti. Silahlı iki polis avukatların yeniden itirazı üzerine salondan çıkarıldı.

    MAHKEME HEYETİ ÇEKİLDİ

    Mahkeme heyeti duruşmanın devam ettiği sırada davadan çekildiklerini açıkladı. "Davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak" diyerek heyet salonu terk etti.

    Aileler avukatların kararını alkışlarla protesto etti. Heyetin çıkmasının ardından kazada eşini kaybeden bir kadın, sanık sırasına giderek, “Size yazıklar olsun” dedi.

    ​Duruşmanın ardından kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, “Benim oğlum şu an denize girecekti. Biz bunun için mi bekledik bir yıl boyunca? Kalkmıyorum, buradan hiçbir yere gitmiyorum” sözleriyle heyetin kararına tepki gösterdi. Ailelerin karara tepkileri adliyenin dışında da devam etti.

    NE OLMUŞTU?

    Tekirdağ-Çorlu, tren kazası.
    © AA /
    Çorlu'da çocuklarını kaybeden ailelere söylendi: Gençsiniz, bir daha yaparsınız
    Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

    Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 'Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu' bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları istenmişti.

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    Etiketler:
    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Protesto, Çorlu Adliyesi, Oğuz Arda Sel, Mısra Öz Sel, Duruşma, Mahkeme, Tren kazası, Çorlu, Tekirdağ
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