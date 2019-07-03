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13:42 03 Temmuz 2019
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    İmamoğlu'ndan 'Tüm ilçe belediye başkanları ve İBB Meclis üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek misiniz?' sorusuna yanıt

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi (SP) ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti.

    İmamoğlu, siyasi partilerin il başkanlarını ziyaretlerine devam ediyor. İlk olarak Saadet Parti'ni ziyaret eden İmamoğlu'nu, İl Başkanı Abdullah Sevim'in İstanbul dışında olması nedeniyle İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya karşıladı.

    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    İmamoğlu 'kırmızı çizgilerini' açıkladı
    SP İl Başkanlığı makamına geçen İmamoğlu, bir süre yöneticilerle görüştü. Ardından Kaya ile birlikte açıklama yapan İmamoğlu, bütün siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret edeceklerini söyledi.

    Belediyede siyasi partilerle ilgilenen bir masa kuracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bu değerli masayı kuracak ve beraber çalışacağız. Zaman içerisinde bu ziyaretlerden sonra elbette taahhütlerimiz olacak. İnşallah siyasi partilerimizin katkısıyla bu düzeni koordine edeceğiz. Bu İstanbul'un lehine olacaktır" dedi.

    SP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kaya ise İstanbul'un artık huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, Sayın Başkan İstanbul'un huzura kavuşması için gerekli çalışmalar yapar. Hayırlı işlerde destekçisi, yanlış işlerde de onu eleştiren ve düzelten taraf olacağız" dedi.

    Karşılıklı hediyeleşmenin ardından İmamoğlu, Cevizlibağ'da bulunan SP İl Başkanlığı'ndan ayrılarak İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

    Burada İl Başkanı Buğra Kavuncu ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan İmamoğlu, bir süre il yönetimiyle görüşme yaptı.

    Daha sonra gazetecilerin sorularına da yanıtlayan İmamoğlu, il başkanlıklarına yapacağı ziyaretler konusunda randevu talebine AK Parti ve MHP'den nasıl bir cevap geldiğine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

    İmamoğlu, Madımak anmasında türkü söyledi: Bu katliama neden olan zihniyetin bu ülkeden defolup gitmesini istiyorum
    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu, Madımak anmasında türkü söyledi: Bu katliama neden olan zihniyetin bu ülkeden defolup gitmesini istiyorum
    "MHP'den henüz geri bir dönüş almadık. Bekliyoruz. Yani il başkanının şehir dışında olduğuna dair bir bilgi iletildi. Henüz bir geri dönüş almadık. AK Parti’den dün öğleden sonra akşama doğru sadece bütün belediye başkanları ile ziyaretimize gelmek istedikleri noktasında bir geri dönüş iletildi bize. Pazartesi bir randevu verdik. Ama bu belediye başkanlarının ziyareti elbette bizi çok mutlu eder. Başımızın üzerinde yerleri var kaldı ki bir arada çalışacağız. Pazartesi günü kendilerini beklediğimizi belirttik."

    Bir gazetecinin, "Tüm ilçe belediye başkanları ve İBB Meclis üyeleriyle Anıtkabir'i ziyareti planınız vardı. Ne zaman gerçekleşecek?" sorusunu İmamoğlu, "Bu kararımızı verdikten sonra Anıtkabir Komutanlığı ile de irtibata geçtik. Bir devlet töreni statüsünde, vatandaşlarımızın olmadığı bir saat aralığında sabah erken saatlerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kurumsal ziyareti... Anıtkabir’i ziyaret ederek Atamızın huzuruna çıkacağız ve çelenk töreni olacak. Dolayısıyla kendilerinden cevap bekliyoruz" şeklinde cevapladı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu ziyaretlerin ardından HDP İl Başkanlığını ziyaret etmek için ayrıldı.

    Etiketler:
    Anıtkabir, Ziyaret, İYİ Parti, Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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