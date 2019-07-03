İmamoğlu'ndan 'Tüm ilçe belediye başkanları ve İBB Meclis üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek misiniz?' sorusuna yanıt

İmamoğlu, siyasi partilerin il başkanlarını ziyaretlerine devam ediyor. İlk olarak Saadet Parti'ni ziyaret eden İmamoğlu'nu, İl Başkanı Abdullah Sevim'in İstanbul dışında olması nedeniyle İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya karşıladı.
Belediyede siyasi partilerle ilgilenen bir masa kuracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bu değerli masayı kuracak ve beraber çalışacağız. Zaman içerisinde bu ziyaretlerden sonra elbette taahhütlerimiz olacak. İnşallah siyasi partilerimizin katkısıyla bu düzeni koordine edeceğiz. Bu İstanbul'un lehine olacaktır" dedi.
SP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kaya ise İstanbul'un artık huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, Sayın Başkan İstanbul'un huzura kavuşması için gerekli çalışmalar yapar. Hayırlı işlerde destekçisi, yanlış işlerde de onu eleştiren ve düzelten taraf olacağız" dedi.
Karşılıklı hediyeleşmenin ardından İmamoğlu, Cevizlibağ'da bulunan SP İl Başkanlığı'ndan ayrılarak İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
Burada İl Başkanı Buğra Kavuncu ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan İmamoğlu, bir süre il yönetimiyle görüşme yaptı.
Daha sonra gazetecilerin sorularına da yanıtlayan İmamoğlu, il başkanlıklarına yapacağı ziyaretler konusunda randevu talebine AK Parti ve MHP'den nasıl bir cevap geldiğine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:
Bir gazetecinin, "Tüm ilçe belediye başkanları ve İBB Meclis üyeleriyle Anıtkabir'i ziyareti planınız vardı. Ne zaman gerçekleşecek?" sorusunu İmamoğlu, "Bu kararımızı verdikten sonra Anıtkabir Komutanlığı ile de irtibata geçtik. Bir devlet töreni statüsünde, vatandaşlarımızın olmadığı bir saat aralığında sabah erken saatlerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kurumsal ziyareti... Anıtkabir’i ziyaret ederek Atamızın huzuruna çıkacağız ve çelenk töreni olacak. Dolayısıyla kendilerinden cevap bekliyoruz" şeklinde cevapladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu ziyaretlerin ardından HDP İl Başkanlığını ziyaret etmek için ayrıldı.
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