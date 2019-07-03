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15:14 03 Temmuz 2019
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    İmamoğlu: Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim ama bazı kurallar var

    © Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, parti yöneticileriyle görüştü. Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek istediğini söyleyen İmamoğlu, "Ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var" dedi.

    Saadet Partisi ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret eden İmamoğlu, ardından Tarlabaşı'ndaki HDP İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. 

    HDP İstanbul İl Başkanı Esengül Demir'in karşıladığı İmamoğlu, HDP yetkilileriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. 

    ​Çıkışta gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, kendisini ziyaret eden ilk siyasi parti il teşkilatının HDP olduğunu belirtti. 

    'DEMİRTAŞ'IN NİÇİN TUTUKLU OLDUĞUNU HERKES GİBİ BEN DE ANLAMAK İSTİYORUM'

    23 Haziran seçiminin bir demokrasi tercihine dönüştüğünü söyleyen İmamoğlu, "Bu tercih döneminde de her siyasi partiye oy vereni, yüzde 100 hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz. Zira biz bu anlayışımızda bize oy vermeyenlerin oy verenlerden önce var olma ve eşitlik süreçlerinde en önde olduğunu bilen bir anlayışa sahibiz" diye konuştu. 

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2019 /
    Demirtaş'tan 23 Haziran mesajı: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz
    Bir gazetecinin "Seçim öncesinde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna İmamoğlu, şu cevabı verdi:

    "Sayın Demirtaş'a 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvik ve destekten ötürü teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Daha dün değil evvelsi gün bir Ergenekon süreci yaşandı ve bu süreçte intihar edenler olduğunu biliyoruz. O süreçte hayatlarını kaybedenleri biliyoruz, yaşamların, ailelerin değiştiğini biliyoruz. Hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir ki, hiç kimse kabul edemez. Vicdana hukuka adalete sığmayan işler bunlar. Bu bakımdan elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var."

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    Etiketler:
    Cezaevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esengül Demir, İstanbul, Ergenekon, CHP, HDP, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu
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