Dışişleri'nden Libya'daki göçmen merkezi saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Trablus’a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Libya’nın Tacura Bölgesinde Bulunan Göçmen Merkezine Düzenlenen Saldırı Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/bxFz6llaco — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 3, 2019

​Libya’nın başkenti Trablus yakınlarında göçmenlerin tutulduğu bir merkeze düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi yaralanmıştı.