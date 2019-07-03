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16:45 03 Temmuz 2019
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    Kahramanmaraş'ta Arapça tabelalar söküldü

    İstanbul Valiliği'nden Arapça tabela açıklaması: 15 günde 730 iş yeri denetlendi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul'da Arapça iş yeri tabelalarının Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması çalışması kapsamında, 15 günde 730 iş yerinin denetlendiği bildirildi.

    © AA /
    Suriyeli esnafların Arapça tabelaları Türkçe'ye çevrildi
    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Arapça iş yeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması konusundaki çalışmaların 15 Haziran 2019 tarihinde başlatıldığı anımsatıldı.

    Valiliğin koordinesi ve desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediyeler eliyle yürütülen çalışma, pilot bölge olarak Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa'da devam ediyor.

    Açıklamada, 15 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde tabelası ilgili mevzuat ve yetkili merci kararına uygun olmayan 730 iş yerinin ziyaret edildiği, iş yeri sahiplerinin, tabela içeriğinin en az yüzde 75'lik kısmının Türkçe, yüzde 25'lik kısmının Arapça olmak üzere düzenlenmesi hususunda makul süre verilerek ikaz edildiği belirtildi.

    "Zeytinburnu ilçemizde yapılan denetimler sonucunda standartlara uygun olmayan 98, Bayrampaşa ilçemizde 38 işletme tespit edilmiş olup, bu iş yeri tabelalarının mevzuata uyumunun sağlanması için çalışmalar devam etmektedir" ifadesinin yer aldığı açıklamada, Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme çalışması başlatıldığı, tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi için ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edildiği aktarıldı.

    ‘TABELALAR SÜREKLİ OLARAK DENETLENECEK’

    Esenyurt’ta Suriyeli esnafa Türkçe tabela uyarısı
    © Fotoğraf : DHA
    Suriyelilere ait 'yüzde 75'i Türkçe olmayan tabelelalar' sökülüyor
    Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

    "Bakanlığımızın bu minvalde vermiş olduğu talimatları gereğince, valiliğimiz koordinasyonunda iş yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunluğu, görevlendirilen kurumlar, 39 ilçe kaymakamlığımız ve belediyelerimiz ekipleri tarafından sürekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren iş yeri sahiplerine özellikle teşekkür ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul süre verilerek ikaz edilmelerine rağmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan iş yeri sahiplerine gerekli yasal müeyyidelerin uygulanacağını üzülerek bildiriyoruz."

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    Etiketler:
    Valilik, denetleme, Tabela, Arapça
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