Cezaevine girmemek için yaptığı plan hayatına mal oldu

DHA'nın aktardıı habere göre olay, pazartesi gecesi Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi.
Hem çalışmak hem de yeniden cezaevine girmek istemeyen Kuzu, arkadaşlarıyla birlikte plan yaptı.
Sırtına 2 yastık koyan Kuzu, arkadaşı F.Y.'den ateş etmesini istedi. F.Y. de pompalı tüfekle Kuzu'nun yastık koyduğu bölgeye ateş etti.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kuzu, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Kuzu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Kuzu'nun cenazesi, Murat Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, F.Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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