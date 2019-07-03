Erzurum'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen Zafer Kuzu'nun, hem çalışmamak hem de yeniden cezaevine girmemek için yaptığı plan, hayatına mal oldu. Arkadaşı F.Y.'ye, sırtına iki yastık koydurup pompalı tüfekle ateş açtırdığı öne sürülen Kuru, yaşamını yitirdi.