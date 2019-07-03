Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü: Antalya’da turist vergisi getirilmesi planlanmıyor

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye gelirlerinin altyapıları desteklemeye yetmediğini ve başka ülkelerdeki gibi turist vergisi getirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Turist başına gecelik 1.5 euro alınabileceği, çocuklar için ödeme yapılması gerekmeyeceği ve kentin bu şekilde yılda 200 milyon euro kazanabileceği belirtilmişti.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür İbrahim Acar “Ülkemizde vergi ve harçlarla ilgili kararları hükümet alıyor. Bugün ek vergiler için bir çalışma gerçekleştirilmiyor. Bu Antalya Belediye Başkanı’nın kişisel görüşü. Böyle bir şey planlanmıyor” ifadelerini kullandı.