Athena'dan İmamoğlu'na ziyaret: Biz, birleştirenin her zaman arkasındayız

Gün boyu siyasi parti ziyaretlerini gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, politika ve hizmetlere kısa bir mola vererek Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.
İmamoğlu, Özoğuz kardeşleri, ''Politika politika… İnsan sıkılıyor bazen. Günün yarısını farklı kesimlere, sanatçılara mı ayırsak'' sözleriyle karşıladı.
Makam odasıyla özdeşleşen Atatürk portresi önünde fotoğraf çektiren üçlü, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İMAMOĞLU: HERKESİN BANA GÜÇ KATMASI MUAZZAM BİR MOTİVASYON
Gazeteciler, makam odası çıkışında İmamoğlu ve Özoğuz kardeşlerin duygularını sordu.
İmamoğlu, ''Benim uzun yıllardır keyifle takip ettiğim 2 kardeş, tabii grupları da aynıydı. Sadece sanatları değil, bence ülkeye, dünyaya, insana yaklaşımları ve manevi taraflarıyla çok beğendiğim 2 insan ama bir yönüyle de 2 hemşehri. İstanbul'da beraber yaşıyoruz. Beni ziyarete geldiler. Keyif aldım. Bol bol şarkı söyledik içeride diyeceğim, inanmayacaksınız. Ama bol bol İstanbul'un lehine konuları konuştuk, sanatı konuştuk. İstanbul'un her noktasına katkı verme konusunda fedakarlıklarından bahsettiler. Dolayısıyla şimdi daha güçlü hissediyorum kendimi. Herkesin bana güç katması, benim için muazzam bir motivasyon İstanbul adına. Artık kol kola hep beraber işler yapacağız İstanbul'da'' dedi.
GÖKHAN ÖZOĞUZ: SEVGİYİ VE UMUDU AŞILIYOR OLMASI BİTİRDİ BİZİ
Özoğuz, ''Seçim sürecinde kendi şarkınızı duyunca neler hissettiniz'' sorusuna, ''Biz o sırada Halk TV'yi izliyorduk. Ekrem Bey'in konuşması bitti, şarkı girdi. Ben şok oldum. 'Her şey güzel olacak' çalıyor dedim. Orada inanılmaz mutlu olduk. 2000 senesinde yaptığımız bir şarkı, ilk defa bu şekilde ortaya çıkıyor. Her zaman çalıyoruz konserlerimizde. Özellikle bizim jenerasyonumuz siyaset konusuna çok fazla girmezdi zamanında. Sadece bilirdik. Biz, Özal dönemi gençleriyiz. Her dönem ülkenin durumuna göre siyasiler gelirler ve doğru işler, dışarıdan bakıldığında tersmiş gibi görünse de illa doğruya döner o. Biz, Ekrem Bey nezdinde ilk defa bir siyasiyi sevdik, gönülden. Çünkü barış, kucaklama, anlayış, herkese aynı şekilde eğilme, sanata, eğitime, toplumun ihtiyacı olan her şeye karşı yaklaşım modeli bizi çok kavradı. Eminim başka siyasetçilerin de toplum tarafından benimsenmişliği vardır, eminim onlar da doğrulardır ama bizim meşrebimizce bize çok yakın geldi. Gördüğümüz dakikadan itibaren gözlerimiz parladı. Bizim için en önemli olan şey, ülkenin, bayrağın, vatanın her tarafında, sevgiyi ve umudu aşılıyor olması her şeyi bitirdi bizde'' yanıtını verdi.
Hakan Özoğuz ise ''Her şey güzel oldu mu'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Oldu. Daha da olacak. 'Bir şey söyledikçe olur' derler. İnanarak söylüyoruz. Herkes inanarak söylüyor. Ve öyle olacağına inanıyoruz. Zamanla göreceğiz. Biz, birleştirenin her zaman arkasındayız.''
İmamoğlu da bu yoruma, ''Eğer ülke çok daha güzel olursa, biz daha coşkulu besteler istiyoruz'' şeklinde karşılık verdi.
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