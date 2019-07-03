AK Parti Bergama İlçe Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, görevini bıraktı. Yakar, istifasının gerekçesini sosyal medya hesabından paylaştı. Göreve geldiğinde seçim sonuçları ne olursa olsun başkanlığa uzun süre devam edemeyeceğini partinin üst kademelerine bildirdiğini, bu kararı yeni isimlerin önünü açmak için aldığını belirten Güven Yakar, "2011 yılından bu yana Bergama Ak Parti İlçe Başkanlığı'nda Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı olarak çalıştım. Birkaç yıl önce de ilçe başkanlığı teklif edilmesine rağmen işlerimin yoğunluğu dolayısıyla kabul etmemiştim. Ancak 25 yıllık arkadaşım AK Parti Hakan Koştu 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bergama Belediye Başkan adayı olunca ilçe başkanlığı yeniden bana teklif edildi. Parti teşkilatımızda yapılan hem temayül sonuçları hem de arkadaşlarımızın ısrarı sonucu Ankara'daki davete icabet ettim" ifadelerini paylaştı.

'MİSYONUMU TAMAMLADIM'

Genel Merkez'de yaptığı görüşmenin ardından, Bergama İlçe Başkanlığı görevini seçim süresi bitimine kadar yapmak şartıyla kabul ettiğini belirten Yakar, “İlçede başkanlığı için yoğun mesai gerekiyor. Ben de işlerimin yoğunluğu nedeniyle görevi bırakmaya karar verdim. Genç arkadaşların önünü açmanın da partimize faydası olacağına inanıyorum. Bugün itibariyle Bergama Belediyesi AK Parti belediyeciliğiyle tanışmıştır. Ben kendi adıma misyonumu tamamladığıma inanıyorum" dedi.