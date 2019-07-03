'Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı'

Ali Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği' iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Babacan’ın bakanlığı döneminde İzmir Askeri Casusluk davası ile hedef alınan dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını ‘bilgilerine başvurmak üzere’ ifadeye çağırdığı öne sürüldü.

AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan hakkındaki FETÖ’ye yardım iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen savcılığın, dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını ‘bilgilerine başvurmak üzere’ ifadeye çağırdığı öne sürüldü.

Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Çevik, Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpasının Hazine Müsteşarlığı’nda hayata geçirilmesinde FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini belirtmişti. Odatv’den Gamze İşler’in haberine göre, savcılık soruşturma başlattı ve Babacan’ın bakanlığı döneminde İzmir Askeri Casusluk kumpasıyla hedef alınan dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını, ‘bilgilerine başvurmak üzere’ ifadeye çağırdı.

YEDİ BÜROKRAT MAHKUM OLMUŞTU

İzmir Askeri Casusluk soruşturmasıyla Hazine bürokratlarına kumpas kurdukları gerekçesiyle dönemin Başbakan Yardımcısı Babacan’a bağlı çalışan yedi bürokrat geçen şubat ayında FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar savunmalarında, Hazine’ye FETÖ’cülerin yerleştirilmesinde eski Bakan Ali Babacan ile eski Müsteşar İbrahim Halil Çanakçı’nın sorumluluğu olduğunu, kurumdaki ByLock’çuların da bizzat Babacan tarafından görevlendirildiğini iddia etmişti.