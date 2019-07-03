Afgan göçmenleri 'İstanbul'a geldik' diyerek ormana bıraktılar

Hasandede köyündeki ormanlık alanda göçmenlerin bulunduğu istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
© AA / Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Ekipler, burada yaptıkları aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Afganistan uyruklu göçmeni buldu.
Göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek, ormana bırakıldığı öğrenildi.
İfadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sığınma evine götürüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)