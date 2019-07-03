Afgan göçmenleri 'İstanbul'a geldik' diyerek ormana bıraktılar

Kırıkkale'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 13 göçmen, insan kaçakçıları tarafından 'İstanbul'a geldik' denilerek ormanlık alanda bırakıldı.

Hasandede köyündeki ormanlık alanda göçmenlerin bulunduğu istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, burada yaptıkları aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Afganistan uyruklu göçmeni buldu.

Göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek, ormana bırakıldığı öğrenildi.

İfadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sığınma evine götürüldü.