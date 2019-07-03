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21:19 03 Temmuz 2019
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    Fayton - Antalya

    TBMM Araştırma Komisyonu'ndan inceleme: Adalar'da her yıl 300 atın öldüğü iddiaları doğru olabilir

    © DHA /
    Türkiye
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    TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Adalar'da ve Pendik'te faytonlara sürülen atların durumuna ilişkin incelemelerde bulundu.

    Komisyon Başkanı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve üyeler, Adalar'da inceleme yaptı. Faytonlara sürülen atların durumunu yerinde gözlemleyen komisyon üyeleri, yetkililerden bilgi aldı.

    Büyükada'daki faytonlar
    © Fotoğraf : Flickr/ Ben Husmann
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    Komisyon ayrıca, Pendik Tepeören'de bulunan Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nı da gezdi.

    İncelemelerin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Yel, Adalar'da faytonlara koşulan atlar ile ilgili sorunlar yaşandığını söyledi.

    Başta Büyükada olmak üzere adalarda incelemelerde bulunduklarını aktaran Yel, şöyle konuştu: "Büyükada'daki gezimizde fayton garajı olarak nitelenen yerleri ve atların tura çıkmadan önce kaldıkları yerleri gördük. Belediye tarafından yapılan hayvan ahırlarını gördük fakat ne yazık ki denetim yapılmadığından, üzerlerinde bir otorite baskısı olmadığından gelişigüzel kullanıldığını, hayvan hakları ihlalleri olduğunu, buralarda sağlıksız hayvanların bulunduğunu gördük. Bunun ötesinde hayvan ahırlarının üstünde insani olmayan şartlarda kalan seyisleri gördük. Hem insan hakları ile ilgili ihlaller var hem de hayvan hakları ile ilgili ihlaller var. Dolayısıyla buralarda kalan vatandaşlarımızın hayvanlardan geçebilecek hastalıkların etkisi altında kalabileceklerini gördük. Aldığımız bilgilere göre her yıl hayvanlarda hastalıklar görülmekte ve bunlardan insanlar etkilenmekte. Belediye dışında yapılan, ahır denemez buralara, barakalarda kalan hayvanları da gördük." 

    'FAYTONCULUĞUN BİR SORUN HALİNE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

    Adalar Belediyesi
    © Fotoğraf :
    Adalar Belediyesi: Faytonlarla ilgili sorumluluk İBB'ye ait

    Başkan Yel, hayvanlara yapılan kötü muamelelerle ilgili aldıkları şikayetlere değinerek, "Özellikle turizm sezonu geçtikten sonra eğer hayvan zayıf düşmüşse kaderlerine terk edildiği, adanın orman bölgelerine aç susuz bırakılarak öldüğü yönünde iddialar var. Adalar'da her yıl 300 atın öldüğü iddiaları var. Yaptığımız gezi ve incelemelerde ne yazık ki bu iddiaların doğru olabileceği kanaati bizde oluştu. Burada hem Büyükşehir Belediyesine hem Adalar Belediyesine hem  Valiliğe hem Tarım İl Müdürlüğü'ne hem de UKOME'ye düşen görevler var. Temmuz ayı sonuna kadar Komisyon olarak hazırlayacağımız raporda bunu önemli bir bölüm olarak sunacağız. Adalar'da 100 yıldır bir kültür olarak özdeşleşmiş olan faytonculuğun bir sorun haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Amacımız faytonların tamamen kaldırılması değil, şartlar düzeltildikten sonra azaltılmış sayıda faytonun bu bölgede çalışmasının turizm açısından uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bunun dışında elektrikli araçlarla da ulaşımın sağlanabileceğini düşündüklerini dile getiren Yel, gezdikleri barınakla ilgili de şu bilgileri verdi: "Gerçekten burası, yaralı hayvanların tedavi edildiği ameliyathaneleri, ayrıca kısırlaştırma üniteleri olan, geçici sure burada kalması gereken hayvanların, aynı anda en fazla 20 köpeğin barınabildiği, büyük bahçeli binaları olan modern bir tesis. Burasının Türkiye'nin dışında dünya ve Avrupa'daki en iyi barınaklardan biri olduğu iddia ediliyor. Hayvanseverler buraya getirilen hayvanların sürekli burada kalmasına karşılar. İlgili kanunlarımızda da sağlıksız hayvanların rehabilite edilmesi, kısırlaştırılmasının ardından bulundukları ortama geri bırakılmasının altı çiziliyor. Bu kanunlara da bu barınakta harfiyen uyulmakta. Bizim amacımız bu tarz barınakların ülkemizin her yerinde yaygınlaştırılması. Buradan daha iyi şartların da geliştirilerek gerçekten 21. yüzyıla yakışan, gelişmiş, kalkınmış bir Türkiye’de hiçbirimizin vicdanını sızlatmayacak şekilde dünyaya örnek olabilecek barınakların kurulması. Bu bizim temel hedefimiz. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz."

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    Etiketler:
    Fayton, Adalar, İstanbul, Türkiye
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