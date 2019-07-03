Kayıt
21:19 03 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

    Yüksekova'da Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

    © AA / Hakkari Valiliği
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Türkiye ile İran heyetleri arasındaki sınır toplantısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapıldı.

    Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya (sağda), İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri (sağ 2)
    © AA / Muhammet Kurşun
    Türkiye-İran arasında güvenlik iş birliği mutabakatı imzalandı
    Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur başkanlığındaki heyet arasındaki toplantı, Esendere Gümrük Sınır Kapısında gerçekleştirildi.

    İki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaret ile ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar, karşılıklı imzalanarak protokol haline getirildi.

    İyi dileklerin temenni edildiği toplantı, karşılıklı hediye takdiminin ardından sonra erdi.

    Toplantıya, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Suat Arabayapan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Aydın, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Komando Albay Hasan Koyuncu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Yıldırım Çakar katıldı.

     

     

     

    İlgili konular:

    Putin: Suriye'de teröristlerle mücadelede elde edilen sonuçlar, İran, Türkiye ve Rusya'nın ortak başarısı
    ‘İran, Türkiye ve Rusya dahil çok sayıda ülkenin finans anlaşmaları doların saltanatına en büyük darbeyi vuracak’ 
    Uşakov: Suriye konulu Rusya-İran-Türkiye üçlü zirve için çalışmalar var, tarih yok
    Etiketler:
    Türkiye-İran İlişkileri, Hakkari, Yüksekova, İran, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kırım'daki sanatoryumda sabah antrenmanı, 1954
    Arşiv kareleriyle Sovyet Kırımı’na yolculuk
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet