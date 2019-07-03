Eruh'ta 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında PKK mensuplarına yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda, PKK mensuplarıyla yaşanan çatışmada 2 asker yaralandı.
Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan, bölgede ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.
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